Спасите Лёньку!
Спасите Лёньку!

Спектакль Спасите Лёньку!

Постановка
Глобус 12+
Возраст 12+

О спектакле

Новосибирский молодёжный театр «Глобус» представляет спектакль о девятилетнем мальчике Лёньке, который живёт в блокадном Ленинграде

Лёнька решает отправить письмо обитателям волшебной страны Африки, и именно это событие становится началом его удивительных приключений.

Сказка переплетается с реальностью военных лет, где каждый персонаж вносит свой вклад в итоговую судьбу мальчика. В спектакле зрителей ждёт выступление талантливых артистов: Елены Гофф, Кристины Ямщиковой, Ирины Камыниной, Дениса Васькова, Ирины Демидовой, Юрия Буслаева и Владимира Алексейцева.

О спектакле

Спектакль длится 80 минут и проходит без антракта. Это захватывающая история о силе духа и смелости, которая будет интересна зрителям старше 12 лет. Несмотря на все трудности, каждый из героев проявляет настоящую доброту и мужество. В финале, который остаётся открытым, зрителям предлагается самим найти ответ на важные вопросы.

Творческая команда

Режиссёр Денис Малютин создал уникальную атмосферу, где сказка и реальность соединяются в едином потоке. Спектакль не только развлекает, но и заставляет задуматься о человеческих ценностях, о том, как важно в сложные времена поддерживать друг друга добрым словом и настоящим поступком.

Не пропустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную историю на сцене театра «Глобус»!

Купить билет на спектакль Спасите Лёньку!

Январь
27 января вторник
14:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 900 ₽

Фотографии

Спасите Лёньку! Спасите Лёньку! Спасите Лёньку! Спасите Лёньку! Спасите Лёньку! Спасите Лёньку! Спасите Лёньку! Спасите Лёньку!

