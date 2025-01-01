Меню
Спартак
Киноафиша Спартак

Спектакль Спартак

Прославленная прима Елена Князькова в лучшем балете Хачатуряна 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Балет спартак в Краснодарский музыкальный театр «Премьера»

Балет А. Хачатуряна, повествующий о восстании гладиаторов и рабов под предводительством фракийца Спартака и разгроме его войсками римского полководца Красса, основан на подлинных событиях истории Рима (I век до н. э.). Античный историк Плутарх в своих знаменитых «Избранных жизнеописаниях» пишет о Спартаке, как о «человеке, отличающемся не только отвагой и физической силой, но по уму и мягкости характера стоящем выше своего положения». А о Крассе, что «блеск его многочисленных добродетелей омрачается лишь одним пороком – жаждой наживы, но этот порок, взяв верх над остальными его пороками, сделал их менее заметными». Такова характеристика главных героев и в музыке А. Хачатуряна, и в решении хореографических образов в балете Ю. Григоровича. Спартак мужествен и благороден, идея свободы определяет его жизнь и поступки. Красс коварен и жесток, стремится к личной славе и безграничной власти императорского Рима. Спартак восстаёт против такого миропорядка и погибает в схватке с превосходящими силами римских когорт Красса. В балете четыре главных действующих лица. Это конфликтные образы Спартака и Красса, олицетворяющие столкновение двух миров, а также преданная Спартаку его возлюбленная Фригия, и коварная куртизанка Эгина, сообщница Красса. Они выразители главных мыслей и основных положений балета. Вот что написал великий итальянец Джузеппе Гарибальди автору романа Рафаэлло Джованьоли 26 июня 1870 года, прочтя книгу: «… он вызвал во мне чувство восторга и восхищения. Образ Спартака – этого Христа-искупителя врагов, вы изваяли резцом Микеланджело, и я, получивший свободу раб, благодарю вас за это и за те моменты волнения, которые я пережил при чтении вашей книги: то я воодушевлялся чудесными подвигами рудиария, то слезы орошали мое лицо. Да сохранят наши сограждане память об этих героях, которые все спят в родной нам земле, где больше не будет ни гладиаторов, ни господ».

