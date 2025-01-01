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Спартак
Билеты от 2500₽
Киноафиша Спартак

Спектакль Спартак

16+
Режиссер Наталия Касаткина, Владимир Василев
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

История страстей и трагедий

Балет «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна — это драматическая сага о страстях, любви и ненависти, разыгранная на фоне заката Римской империи. В версии Наталии Касаткиной и Владимира Василёва эмоции достигают предела, переплетаясь в напряженном хореографическом танце.

Грандиозность постановки

Сценическое воплощение балета поражает масштабом: 300 изысканных костюмов, созданных Елизаветой Дворкиной, 6 тонн декораций по эскизам Иосифа Сумбаташвили и выразительная хореография, включающая элементы настоящих римских боев.

Уникальная музыка и редкие фрагменты

Музыка Хачатуряна звучит в спектакле не только в известных мотивах, но и в эксклюзивных фрагментах, которые ранее не исполнялись. Наследники композитора предоставили их специально для постановки Касаткиной и Василёва, добавив спектаклю уникальности.

Незабвенное зрелище

«Спартак» — это не просто балет, а захватывающее театральное событие, оставляющее неизгладимое впечатление.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 июля
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 2500 ₽
1 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 2700 ₽

Фотографии

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