Спектакль Спартак

История страстей и трагедий

Балет «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна — это драматическая сага о страстях, любви и ненависти, разыгранная на фоне заката Римской империи. В версии Наталии Касаткиной и Владимира Василёва эмоции достигают предела, переплетаясь в напряженном хореографическом танце.

Грандиозность постановки

Сценическое воплощение балета поражает масштабом: 300 изысканных костюмов, созданных Елизаветой Дворкиной, 6 тонн декораций по эскизам Иосифа Сумбаташвили и выразительная хореография, включающая элементы настоящих римских боев.

Уникальная музыка и редкие фрагменты

Музыка Хачатуряна звучит в спектакле не только в известных мотивах, но и в эксклюзивных фрагментах, которые ранее не исполнялись. Наследники композитора предоставили их специально для постановки Касаткиной и Василёва, добавив спектаклю уникальности.

Незабвенное зрелище

«Спартак» — это не просто балет, а захватывающее театральное событие, оставляющее неизгладимое впечатление.