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Спартак
Киноафиша Спартак

Спектакль Спартак

12+
Продолжительность 3 часа, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

История постановки

Новосибирск гордится тем, что стал первым региональным центром, где была представлена легендарная постановка балета «Спартак» в постановке Юрия Григоровича и Симона Вирсаладзе. Этот шедевр вышел на грандиозную сцену, идеально отражая масштабы идеи создателей, а новосибирские танцовщики смогли достойно воплотить образы героев Древнего Рима.

Интересные факты

  • «Спартак» — одна из самых известных и популярных постановок в репертуаре НОВАТ.
  • Постановка Григоровича и Вирсаладзе считается вехой в развитии российского балета, объединившей великолепие классической техники с драматическим замыслом.

Почему стоит посмотреть

Этот балет предлагает зрителям не только красоту хореографии, но и глубокое погружение в античную эпопею, полную страсти, героизма и трагизма. Постановка «Спартак» в НОВАТ — это уникальная возможность окунуться в мир великих исторических событий, переживаемых через танец и музыку.

Режиссер
Юрий Григорович
Юрий Григорович
В ролях
Николай Мальцев
Екатерина Лихова
Михаил Лифенцев
Наталья Ершова
Исполнители
Михаил Татарников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 4 ноября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
17:00 от 1000 ₽

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