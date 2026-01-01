Спартак
Билеты от 1000₽
Киноафиша Спартак

Спектакль Спартак

Режиссер Наталья Касаткина, Владимир Василев
Продолжительность 180 минут
Возраст 16+
О спектакле

Балет «Спартак»: страсть на фоне падения Римской империи

Готовьтесь к грандиозному спектаклю «Спартак»! Хореография этого выдающегося балета принадлежит Наталии Касаткиной и Владимиру Василеву, а музыка написана Арамом Хачатуряном. Эта постановка обещает стать ярким событием для всех любителей театра.

Сюжет и атмосфера

В «Спартаке» страсть и трагедия идут рука об руку. Чувственные сцены «рифмуются» с хлёсткими гладиаторскими боями. История разворачивается на фоне упадка Римской империи, что придаёт спектаклю особую драматургию. Выразительная хореография, 6 тонн уникальных декораций и 300 великолепных костюмов Елизаветы Дворкиной создают невероятное зрелище.

Неповторимая интерпретация

Касаткина и Василев стремились вернуть оригинальную музыку Хачатуряна и в своей версии используют значительную часть ранее неиспользованной партитуры. Это стало данью памяти композитору, с которым они были дружны.

Герой и его трагедия

Спартак в действительности — это не просто гладиатор, а идеалист, который борется не только с врагами, но и с внутренними демонами. Его стремление к свободе ставит его в столкновение с действительностью: вокруг него оказывается множество предателей, что ведёт к неизбежной трагедии.

Хореография и критика

Хореография Касаткиной и Васильева мастерски передаёт атмосферу распадающейся Римской империи. Некоторые критики отмечают, что откровенность сцен может шокировать: один из рецензентов назвал свою работу «В этом спектакле невинной осталась только собачка». В то же время постановка имеет глубокий смысл, и каждое движение служит общей идее.

Уникальные детали и особенности

Интересный факт для любителей истории: в хореографию вплетены элементы римского боя, которые артистов обучал известный кинематографист Александр Малышев. Также спектакль включает шесть уникальных солистов, каждый из которых привносит в танец свой собственный характер и сложности.

Июль
3 июля пятница
19:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 1000 ₽

