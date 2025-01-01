Меню
Спартак
Киноафиша Спартак

Спектакль Спартак

12+
Продолжительность 2 часа 40 минут с двумя антрактами
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Балет «Спартак» в Зимнем театре Сочи

3 ноября (воскресенье) в 19:00 в Зимнем театре Сочи состоится показ балета А. Хачатуряна «Спартак» в трех действиях. Это грандиозное произведение основано на романе Р. Джованьоли и сюжетах древней истории, а также включает сценарий Н. Волкова.

Творческая команда

Хореограф-постановщик — народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, Герой Труда Кубани академик Юрий Григорович.

Художник-постановщик — народный художник СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, академик Симон Вирсаладзе.

Дирижёр-постановщик — заслуженный артист РСФСР Александр Лавренюк.

Ассистенты хореографа — заслуженный работник культуры России Ольга Васюченко и заслуженный артист России Олег Рачковский. Балетмейстеры-репетиторы — заслуженный работник культуры России Ольга Васюченко и заслуженный артист Краснодарского края Вадим Ступка.

Сюжет и исполнители

Спектакль рассказывает о восстании гладиаторов и рабов, возглавляемом фракийцем Спартаком, который сражается против римского полководца Красса. Это действие основано на подлинных событиях Рима I века до н. э. Античный историк Плутарх описывал Спартака как «человека, отличающегося отвагой и физической силой, но по уму и мягкости характера стоящим выше своего положения». Красс же, как отмечает историк, был «блеском добродетелей, омрачённым жаждой наживы».

В балете представлены четыре главных действующих лица: Спартак и Красс, олицетворяющие столкновение двух миров; возлюбленная Спартака Фригия, преданная ему до конца; и коварная куртизанка Эгина, сообщница Красса. Эти персонажи являются выразителями главных мыслей и основного конфликта балета.

Интересный факт

Джузеппе Гарибальди, великий итальянец и борец за свободу, отметил в своем письме Рафаэлло Джованьоли, что образ Спартака напоминает ему «Христа-искупителя врагов». Это говорит о глубоком влиянии истории о Спартаке на умы и сердца людей, о важности его борьбы за свободу.

Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального спектакля, который сочетает в себе искусство танца, драматургию и историческую правду!

