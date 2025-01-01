Спектакль Спартак

Спартак: Скандальный балет про эпоху упадка Рима

Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва представит на сцене свою уникальную версию балета «Спартак» Арама Хачатуряна. Эту постановку должен увидеть каждый, кто считает себя поклонником балета. И вот почему.

Личное знакомство с композитором

Наталия Касаткина и Владимир Василёв знали Арама Хачатуряна лично и понимали его переживания из-за того, что в самой известной версии «Спартака» оригинальная партитура была урезана вдвое. Чтобы почтить память своего друга, в 2003 году, к 100-летию со дня его рождения, они представили свою версию главного балета композитора, которая почти наполовину состоит из ранее не использованной музыки.

Новая концепция спектакля

Постановщики полностью переосмыслили концепцию спектакля. В их интерпретации Спартак — это не просто гладиатор, поднявший рабов на восстание, а убеждённый идеалист, мечтающий о победе каждого над внутренним рабом. Однако среди его сподвижников не оказалось тех, кто был бы лучше угнетателей, и трагический финал, по мнению Касаткиной и Василёва, был неизбежен.

Гибель Спартака и откровенность хореографии

Символичной становится гибель возвышенного романтика Спартака: его может победить Красс лишь с помощью меча, омытого кровью невинной жертвы. Оригинальная хореография Касаткиной и Василёва в полной мере отражает нравы Римской империи, погрязшей в стяжательстве и разврате. Некоторые критики отмечали, что откровенность постановки порой зашкаливает. Один из журналистов даже озаглавил свою рецензию «В этом спектакле невинной осталась только собачка». Другие же подчеркивали, что каждая хореографическая деталь служит общей идее спектакля.

Страсть и историческая достоверность

Здесь всё подчинено страсти — в том числе, страсти к свободе. Чувственные сцены «рифмуются» с гладиаторскими боями. Особенно стоит отметить, что в хореографию Касаткиной и Василёва были вплетены приёмы настоящего римского боя, которые артистов обучал известный постановщик трюков в кино Александр Малышев.

Солисты и музыкальное сопровождение

«Спартак» радует зрителей самым большим количеством солистов — их здесь шесть. В танце каждого проявляется свой характер, сложнейшие элементы и уникальные краски. Спектакль пройдет в сопровождении Московского симфонического оркестра «Новая классика» под управлением известного дирижера Андрея Огиевского, который уже не первый год сотрудничает с Театром классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва.