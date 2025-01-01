Меню
Sparkling Show | Камерное бурлеск шоу
Билеты от 2600₽
Sparkling Show | Камерное бурлеск шоу

Sparkling Show | Камерное бурлеск шоу

18+
Возраст 18+
Билеты от 2600₽

О концерте/спектакле

Вечер бурлеска в Москве

Приглашаем вас на незабываемый камерный бурлеск-вечер, который пройдет в атмосфере нуарной роскоши и французского шика!

Уникальный формат мероприятия позволяет артисткам выступать на расстоянии вытянутой руки. Говорят, если поймать перчатку артистки во время номера — удача на неделю гарантирована!

Что вас ждет?

  • ✨ 6 интригующих бурлеск-номеров, каждое из которых погрузит вас в мир страсти, сияния страз, роскоши и романтизма.
  • 🎶 Неповторимый джазовый вокал в духе старого времени.
  • 🌟 Блистательные Show Girls, которые удивят вас своим мастерством.
  • 🥂 Лотерея призов в конце вечера, где каждый зритель станет участником!

Не упустите возможность насладиться этим незабываемым моментом!

Dress Code и время мероприятия

Dress Code: Hollywood

Сбор гостей с 18:00, начало шоу в 19:00. Мероприятие предназначено для леди и джентльменов старше 18 лет.

С нетерпением ждем вас!

Октябрь
19 октября воскресенье
19:30
Soul & Spirits Москва, Сретенка, 26/1
от 2600 ₽

