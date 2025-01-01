Sparkling Show | Камерное бурлеск шоу

Вечер бурлеска в Москве

Приглашаем вас на незабываемый камерный бурлеск-вечер, который пройдет в атмосфере нуарной роскоши и французского шика!

Уникальный формат мероприятия позволяет артисткам выступать на расстоянии вытянутой руки. Говорят, если поймать перчатку артистки во время номера — удача на неделю гарантирована!

Что вас ждет?

✨ 6 интригующих бурлеск-номеров, каждое из которых погрузит вас в мир страсти, сияния страз, роскоши и романтизма.

🎶 Неповторимый джазовый вокал в духе старого времени.

🌟 Блистательные Show Girls, которые удивят вас своим мастерством.

🥂 Лотерея призов в конце вечера, где каждый зритель станет участником!

Не упустите возможность насладиться этим незабываемым моментом!

Dress Code и время мероприятия

Dress Code: Hollywood

Сбор гостей с 18:00, начало шоу в 19:00. Мероприятие предназначено для леди и джентльменов старше 18 лет.

С нетерпением ждем вас!