Sparkling Show | Камерное бурлеск шоу

Приглашаем вас на незабываемый камерный бурлеск-вечер, который пройдет в атмосфере нуарной роскоши и французского шика!
Уникальный формат мероприятия позволяет артисткам выступать на расстоянии вытянутой руки. Говорят, если поймать перчатку артистки во время номера — удача на неделю гарантирована!
Не упустите возможность насладиться этим незабываемым моментом!
Dress Code: Hollywood
Сбор гостей с 18:00, начало шоу в 19:00. Мероприятие предназначено для леди и джентльменов старше 18 лет.
С нетерпением ждем вас!