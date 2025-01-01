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Sparkling Show | Камерное бурлеск шоу
Билеты от 2600₽
Киноафиша Sparkling Show | Камерное бурлеск шоу

Sparkling Show | Камерное бурлеск шоу

18+
Возраст 18+
Билеты от 2600₽

О концерте/спектакле

Камерный бурлеск-вечер: роскошь и страсть

Приглашаем вас на незабываемый камерный бурлеск-вечер, который пройдет в атмосфере нуарной роскоши и французского шика! Насладитесь уникальным форматом: артистки выступают на расстоянии вытянутой руки, создавая особую интимную атмосферу.

Говорят, что если поймать перчатку артистки во время номера, удача будет с вами целую неделю! Не упустите свой шанс!

Что вас ждет?

  • 6 интригующих бурлеск-номеров, каждый из которых погрузит вас в мир страсти, сияния страз и романтизма.
  • Неповторимый джазовый вокал в духе старого времени.
  • Блистательные Show Girls, готовые удивить вас своими талантами.
  • Лотерея призов в конце вечера, где каждый зритель становится участником!

Не упустите возможность насладиться этим незабываемым моментом! Dress Code: Hollywood.

Артистки вечера

  • Дарья Бергер
  • Marie McMuller – приглашенная артистка из Санкт-Петербурга
  • Уля Царевич
  • Helena Star

Ведущая вечера

Miss Kris

Время и место

Сбор гостей с 18:00, начало шоу в 19:00. Мероприятие для леди и джентльменов старше 18 лет.

С нетерпением ждем вас!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
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19:00 от 2600 ₽

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