Sparkling Show | Камерное бурлеск шоу

Камерный бурлеск-вечер: роскошь и страсть

Приглашаем вас на незабываемый камерный бурлеск-вечер, который пройдет в атмосфере нуарной роскоши и французского шика! Насладитесь уникальным форматом: артистки выступают на расстоянии вытянутой руки, создавая особую интимную атмосферу.

Говорят, что если поймать перчатку артистки во время номера, удача будет с вами целую неделю! Не упустите свой шанс!

Что вас ждет?

6 интригующих бурлеск-номеров, каждый из которых погрузит вас в мир страсти, сияния страз и романтизма.

Неповторимый джазовый вокал в духе старого времени.

Блистательные Show Girls, готовые удивить вас своими талантами.

Лотерея призов в конце вечера, где каждый зритель становится участником!

Не упустите возможность насладиться этим незабываемым моментом! Dress Code: Hollywood.

Артистки вечера

Дарья Бергер

Marie McMuller – приглашенная артистка из Санкт-Петербурга

Уля Царевич

Helena Star

Ведущая вечера

Miss Kris

Время и место

Сбор гостей с 18:00, начало шоу в 19:00. Мероприятие для леди и джентльменов старше 18 лет.

С нетерпением ждем вас!