Sparkling Show | Камерное бурлеск шоу

Приглашаем вас на незабываемый камерный бурлеск-вечер, который пройдет в атмосфере нуарной роскоши и французского шика! Насладитесь уникальным форматом: артистки выступают на расстоянии вытянутой руки, создавая особую интимную атмосферу.
Говорят, что если поймать перчатку артистки во время номера, удача будет с вами целую неделю! Не упустите свой шанс!
Не упустите возможность насладиться этим незабываемым моментом! Dress Code: Hollywood.
Miss Kris
Сбор гостей с 18:00, начало шоу в 19:00. Мероприятие для леди и джентльменов старше 18 лет.
С нетерпением ждем вас!