Spark. Acoustic tribute to Linkin Park

В клубе Douglas выступит команда Spark – акустический трибьют на легендарную группу Linkin Park из Москвы. За 10 лет существования ребята успели завоевать сердца зрителей своими уникальными аранжировками.
Что если бы ваши любимые хиты Linkin Park исполнялись без дисторшна и синтезаторов? Spark ответит на этот вопрос, используя такие инструменты, как балалайка, акустическая гитара и тамбурин. Это действительно новая интерпретация рок-музыки!
Вы можете ожидать неожиданные попурри, которые не оставят вас равнодушными. Профессионализм музыкантов, искра в глазах и заряд отличного настроения – всё это ждет вас на концерте Spark. Не упустите возможность насладиться живым исполнением уже знакомых хитов!
Начало в 19:00. Не пропустите!