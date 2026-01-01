Spark. Acoustic tribute to Linkin Park

Spark: акустический трибьют на Linkin Park

В клубе Douglas выступит команда Spark – акустический трибьют на легендарную группу Linkin Park из Москвы. За 10 лет существования ребята успели завоевать сердца зрителей своими уникальными аранжировками.

Как звучит Linkin Park по-новому?

Что если бы ваши любимые хиты Linkin Park исполнялись без дисторшна и синтезаторов? Spark ответит на этот вопрос, используя такие инструменты, как балалайка, акустическая гитара и тамбурин. Это действительно новая интерпретация рок-музыки!

Неожиданные попурри и отличное настроение

Вы можете ожидать неожиданные попурри, которые не оставят вас равнодушными. Профессионализм музыкантов, искра в глазах и заряд отличного настроения – всё это ждет вас на концерте Spark. Не упустите возможность насладиться живым исполнением уже знакомых хитов!

Начало в 19:00. Не пропустите!