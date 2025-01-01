Погружение в мир хатха-йоги в Планетарии Нижнего Новгорода

Приглашаем вас на уникальное занятие хатха-йогой, где физическая гибкость отходит на второй план, а основное внимание уделяется глубине погружения в свой внутренний мир. Не забудьте взять с собой свои коврики!

Структура занятия

На наших занятиях вы познакомитесь с практикой, адаптированной как для новичков, так и для опытных практикующих. Неспешный, медитативный темп занятий позволит вам полностью расслабиться и сосредоточиться на своих ощущениях.

Польза для здоровья

Это прекрасная возможность для снятия стресса, улучшения самочувствия и обретения глубокого чувства умиротворения. Хатха-йога способствует балансу между телом и разумом, поэтому станет отличным дополнением к вашему распорядку дня.

Ваши проводники в мир йоги и звуков

Практику проведёт Елена Макарова, основательница Дома йоги «Обнимасана». Елена обладает многолетним опытом и знает, как привести слушателей к гармонии и внутреннему спокойствию.

А атмосферу занятия создаст Артём Цибизов — виртуоз этнической музыки. Он мастерски владеет различными инструментами: тибетские чаши, караталы, музыка ветра, ханг, бубен, окарина, лира, диджериду, варган и флейты. Arтём погрузит вас в мир звуков, способствующих вашим медитациям.

Не упустите возможность насладиться этими моментами и погрузиться в практику, наполненную гармонией и спокойствием!