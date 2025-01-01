Волшебная практика йоги с санкальпой

28 августа состоится уникальная йога-сессия, которая погружает в мир гармонии и отдыха. В этом мероприятии примут участие руководитель дома йоги «Обнимасана» Елена Макарова и талантливый музыкант, остеопат и йог Артем Цибизов.

Что вас ожидает?

Первая часть практики сосредоточена на релакс-йоге. Участники смогут попробовать мягкие асаны в режиме ненасилия и самонаблюдения. Это позволит развить навыки телесного расслабления и подготовить сознание к глубокой релаксации.

Погружение в йога-нидру

Во второй части мероприятия вы познакомитесь с йога-нидрой, мощным видом медитации с древними корнями в Индии. Эта практика помогает достичь состояния между сном и бодрствованием, когда ваш ум гораздо более восприимчив. С помощью йога-нидры можно переписать бессознательные шаблоны и настроить подсознание на нужные манифестации.

Санкальпа: сила намерения

С помощью санкальпы, что в переводе с санскрита означает «намерение», участники смогут высказать свои желания и цели. Елена подробно объяснит, как правильно формулировать санкальпу, чтобы наилучшим образом настроить подсознание на её достижение во время практики.

Музыка для души

Практика будет сопровождаться звучанием этнических инструментов, таких как чаши, варган, бубен, ханг и флейты, в исполнении Артема Цибизова. Это создаст атмосферу глубокого погружения и гармонии.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного путешествия в мир йоги и самопознания. Возьмите с собой удобный коврик и настройтесь на позитив!