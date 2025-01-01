28 августа состоится уникальная йога-сессия, которая погружает в мир гармонии и отдыха. В этом мероприятии примут участие руководитель дома йоги «Обнимасана» Елена Макарова и талантливый музыкант, остеопат и йог Артем Цибизов.
Первая часть практики сосредоточена на релакс-йоге. Участники смогут попробовать мягкие асаны в режиме ненасилия и самонаблюдения. Это позволит развить навыки телесного расслабления и подготовить сознание к глубокой релаксации.
Во второй части мероприятия вы познакомитесь с йога-нидрой, мощным видом медитации с древними корнями в Индии. Эта практика помогает достичь состояния между сном и бодрствованием, когда ваш ум гораздо более восприимчив. С помощью йога-нидры можно переписать бессознательные шаблоны и настроить подсознание на нужные манифестации.
С помощью санкальпы, что в переводе с санскрита означает «намерение», участники смогут высказать свои желания и цели. Елена подробно объяснит, как правильно формулировать санкальпу, чтобы наилучшим образом настроить подсознание на её достижение во время практики.
Практика будет сопровождаться звучанием этнических инструментов, таких как чаши, варган, бубен, ханг и флейты, в исполнении Артема Цибизова. Это создаст атмосферу глубокого погружения и гармонии.
Не упустите возможность стать частью этого волшебного путешествия в мир йоги и самопознания. Возьмите с собой удобный коврик и настройтесь на позитив!