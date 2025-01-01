Спектакль Space Yoga

Йога под звуки природы: уникальное занятие в Доме йоги «Обнимасана»

Приглашаем вас на незабываемую практику хатха-йоги, где каждый сможет найти гармонию и умиротворение. Не забудьте взять с собой коврик для занятий!

Что вас ожидает?

На нашем занятии вы познакомитесь с хатха-йогой, адаптированной как для новичков, так и для опытных практикующих. Главное здесь — не физическая гибкость, а глубина погружения в свой внутренний мир.

Польза занятия

Неспешный, медитативный темп позволит вам полностью расслабиться и сосредоточиться на своих ощущениях. Это прекрасная возможность для снятия стресса, улучшения самочувствия и обретения глубокого чувства умиротворения.

Ваши проводники в мир йоги и звука

Практику проведёт Елена Макарова — основательница Дома йоги «Обнимасана». Ее опыт и знания в области йоги помогут вам раскрыть внутренние ресурсы.

А создание атмосферы будет осуществлять Артём Цибизов — настоящий путеводитель в мире звуков. Он виртуозно владеет этническими инструментами, такими как тибетские чаши, караталы, музыка ветра, ханг, бубен, окарина, лира, диджериду, варган и флейты.

Не упустите возможность погрузиться в мир йоги и звука, который поможет вам обрести гармонию и внутренний покой!