Space Stretching

Спорт под куполом Планетария

Приглашаем вас на космическую растяжку от студии LOY STRETCHING, которая пройдет среди чарующих звёзд и отдалённых галактик. Это нежная и мягкая практика подходит для участников любого уровня подготовки. Здесь мы растянем все группы мышц, расслабим тело и ум, выйдем в открытый космос релакса и умиротворения.

Незабываемые ощущения для каждого

Наша практика гарантирует новые впечатления и глубокое расслабление. Вы сможете отключиться от повседневных забот и погрузиться в мир спокойствия и медитации.

Кому подойдет эта растяжка?

Мероприятие подходит как новичкам, так и продвинутым участникам. Если вы хотите снять напряжение и насладиться расслабляющей атмосферой, это именно то, что вам нужно.

Что взять с собой?

Коврик или плед

Удобная одежда

Вода

Приходите на звёздную растяжку и откройте для себя новые грани внутреннего спокойствия!