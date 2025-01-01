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Space Jazz в МТС Live Garden
Киноафиша Space Jazz в МТС Live Garden

Space Jazz в МТС Live Garden

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Летние вечера джаза под открытым небом

Приглашаем вас провести теплый вечер среды в самом центре города — в зелёном оазисе под кронами хвойных деревьев. Вокалист Виктор Филатов и пианист Илья Щеклеин создадут атмосферу утончённого джаза в камерной обстановке дворика МТС Live Garden.

Об исполнителях

Виктор Филатов уже много лет радует зрителей в Санкт-Петербурге, сотрудничая с известными джазовыми музыкантами. Его запоминающаяся манера исполнения и мягкий, узнаваемый тембр никого не оставят равнодушным.

Репертуар

В программе вечера — композиции в таких стилях, как bossa-nova и smooth-jazz, а также авторские аранжировки на известные джазовые мелодии. Это обещает оставить самые яркие впечатления!

Информация о мероприятии

Место: МТС Live Garden, двор Планетария 1
Сбор гостей: 20:30
Начало: 21:00

Не упустите возможность насладиться качественной музыкой в прекрасной атмосфере!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 августа
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 1200 ₽

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