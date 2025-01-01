Space Jazz в МТС Live Garden

Летние вечера джаза под открытым небом

Приглашаем вас провести теплый вечер среды в самом центре города — в зелёном оазисе под кронами хвойных деревьев. Вокалист Виктор Филатов и пианист Илья Щеклеин создадут атмосферу утончённого джаза в камерной обстановке дворика МТС Live Garden.

Об исполнителях

Виктор Филатов уже много лет радует зрителей в Санкт-Петербурге, сотрудничая с известными джазовыми музыкантами. Его запоминающаяся манера исполнения и мягкий, узнаваемый тембр никого не оставят равнодушным.

Репертуар

В программе вечера — композиции в таких стилях, как bossa-nova и smooth-jazz, а также авторские аранжировки на известные джазовые мелодии. Это обещает оставить самые яркие впечатления!

Информация о мероприятии

Место: МТС Live Garden, двор Планетария 1

Сбор гостей: 20:30

Начало: 21:00

Не упустите возможность насладиться качественной музыкой в прекрасной атмосфере!