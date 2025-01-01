Space Jazz в МТС Live Garden

Приглашаем вас провести теплый вечер среды в самом центре города — в зелёном оазисе под кронами хвойных деревьев. В этом уютном уголке, дворике МТС Live Garden, вы сможете насладиться атмосферой утончённого джаза.
На сцене выступят талантливая певица Марина Ильюньчева и виртуозный пианист Илья Щеклеин. Их музыкальное сотрудничество обещает подарить зрителям незабываемые впечатления.
В программе — классика жанра, мировые хиты в авторских аранжировках и яркие импровизации. Это уникальная возможность погрузиться в мир джаза и насладиться живым исполнением.
Место: МТС Live Garden, двор Планетария 1
Сбор гостей: 20:30
Начало: 21:00
Не упустите возможность провести вечер в компании прекрасной музыки и замечательных исполнителей!