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Space Jazz в МТС Live Garden
Киноафиша Space Jazz в МТС Live Garden

Space Jazz в МТС Live Garden

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Летние вечера джаза под открытым небом

Приглашаем вас провести теплый вечер среды в самом центре города — в зелёном оазисе под кронами хвойных деревьев. В этом уютном уголке, дворике МТС Live Garden, вы сможете насладиться атмосферой утончённого джаза.

Исполнители

На сцене выступят талантливая певица Марина Ильюньчева и виртуозный пианист Илья Щеклеин. Их музыкальное сотрудничество обещает подарить зрителям незабываемые впечатления.

Программа вечера

В программе — классика жанра, мировые хиты в авторских аранжировках и яркие импровизации. Это уникальная возможность погрузиться в мир джаза и насладиться живым исполнением.

Информация о мероприятии

Место: МТС Live Garden, двор Планетария 1
Сбор гостей: 20:30
Начало: 21:00

Не упустите возможность провести вечер в компании прекрасной музыки и замечательных исполнителей!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 августа
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 1200 ₽

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