Space Jazz в МТС Live Garden

Летние вечера джаза под открытым небом

Приглашаем вас провести теплый вечер среды в самом центре города — в зелёном оазисе под кронами хвойных деревьев. В этом уютном уголке, дворике МТС Live Garden, вы сможете насладиться атмосферой утончённого джаза.

Исполнители

На сцене выступят талантливая певица Марина Ильюньчева и виртуозный пианист Илья Щеклеин. Их музыкальное сотрудничество обещает подарить зрителям незабываемые впечатления.

Программа вечера

В программе — классика жанра, мировые хиты в авторских аранжировках и яркие импровизации. Это уникальная возможность погрузиться в мир джаза и насладиться живым исполнением.

Информация о мероприятии

Место: МТС Live Garden, двор Планетария 1

Сбор гостей: 20:30

Начало: 21:00

Не упустите возможность провести вечер в компании прекрасной музыки и замечательных исполнителей!