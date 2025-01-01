Space Jazz в МТС Live Garden

Летние вечера джаза под открытым небом!

Приглашаем вас провести теплый вечер среды в самом центре города — в зелёном оазисе под кронами хвойных деревьев. В камерной атмосфере дворика МТС Live Garden прозвучит живая музыка, где саксофон и фортепиано создадут расслабляющий диалог джаза и лета.

Исполнители вечера

На сцене выступят:

Никита Мочалин — молодой джазовый саксофонист и композитор. Он является участником ведущих биг-бэндов страны и выступал с международными звездами на крупнейших сценах России.

— молодой джазовый саксофонист и композитор. Он является участником ведущих биг-бэндов страны и выступал с международными звездами на крупнейших сценах России. Илья Щеклеин — признанный джазовый пианист, лауреат международных фестивалей. В качестве педагога и композитора он сотрудничал с такими мастерами, как Крис Поттер и Билли Кобэм.

Программа вечера

В программе — изящные джазовые темы, соул, авторские композиции и узнаваемые мелодии в необычных аранжировках. Это будет вечер, наполненный атмосферой лета — расслабленно, красиво и на свежем воздухе.

Информация о мероприятии

Место: МТС Live Garden, двор Планетария 1

Сбор гостей: 20:30

Начало: 21:00

Не упустите возможность насладиться живой музыкой в уютной атмосфере! Ждем вас!