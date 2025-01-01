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Space Jazz в МТС Live Garden
Киноафиша Space Jazz в МТС Live Garden

Space Jazz в МТС Live Garden

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Летние вечера джаза под открытым небом!

Приглашаем вас провести теплый вечер среды в самом центре города — в зелёном оазисе под кронами хвойных деревьев. В камерной атмосфере дворика МТС Live Garden прозвучит живая музыка, где саксофон и фортепиано создадут расслабляющий диалог джаза и лета.

Исполнители вечера

На сцене выступят:

  • Никита Мочалин — молодой джазовый саксофонист и композитор. Он является участником ведущих биг-бэндов страны и выступал с международными звездами на крупнейших сценах России.
  • Илья Щеклеин — признанный джазовый пианист, лауреат международных фестивалей. В качестве педагога и композитора он сотрудничал с такими мастерами, как Крис Поттер и Билли Кобэм.

Программа вечера

В программе — изящные джазовые темы, соул, авторские композиции и узнаваемые мелодии в необычных аранжировках. Это будет вечер, наполненный атмосферой лета — расслабленно, красиво и на свежем воздухе.

Информация о мероприятии

Место: МТС Live Garden, двор Планетария 1
Сбор гостей: 20:30
Начало: 21:00

Не упустите возможность насладиться живой музыкой в уютной атмосфере! Ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
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