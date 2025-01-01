Space Jazz в МТС Live Garden

Приглашаем вас провести теплый вечер среды в самом центре города — в зелёном оазисе под кронами хвойных деревьев. В камерной атмосфере дворика МТС Live Garden прозвучит живая музыка, где саксофон и фортепиано создадут расслабляющий диалог джаза и лета.
На сцене выступят:
В программе — изящные джазовые темы, соул, авторские композиции и узнаваемые мелодии в необычных аранжировках. Это будет вечер, наполненный атмосферой лета — расслабленно, красиво и на свежем воздухе.
Место: МТС Live Garden, двор Планетария 1
Сбор гостей: 20:30
Начало: 21:00
Не упустите возможность насладиться живой музыкой в уютной атмосфере! Ждем вас!