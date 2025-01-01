Меню
Space Jazz: Soul Edition
Киноафиша Space Jazz: Soul Edition

Space Jazz: Soul Edition

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Космический джаз: вечер с музыкой Этты Джеймс и Ареты Франклин

Этот концерт из серии Space Jazz обещает стать особенным.

Под сводами большого купола, на фоне космического видеоряда, музыка приобретает удивительную глубину и настроение. В центре программы — soul: жанр, в котором звучат настоящие чувства. Вечер будет посвящён творчеству выдающихся певиц Этты Джеймс и Ареты Франклин, чьи песни остаются актуальными даже спустя десятилетия.

Захватывающие исполнители

Истории о любви, жизни и силе характера прозвучат в исполнении Spontaneous Jazz Band. В этом проекте участвуют:

  • Ольга Чупина — вокал
  • Анастасия Карпешина — вокал, клавиши
  • Александр Козлов — тромбон
  • Антон Рязанов — саксофон
  • Владимир Козлов — контрабас
  • Алексей Кожемякин — барабаны

Эмоции и атмосфера

Это музыка, которая трогает и запоминается. Атмосфера, которую хочется сохранить. Вечер, который останется с вами надолго. Погружение в атмосферу космической романтики и джазовой магии гарантировано!

Ноябрь
12 ноября среда
21:00
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
от 1200 ₽

Фотографии

Space Jazz: Soul Edition Space Jazz: Soul Edition Space Jazz: Soul Edition Space Jazz: Soul Edition Space Jazz: Soul Edition

