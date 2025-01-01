Space Jazz: Soul Edition

Этот концерт из серии Space Jazz обещает стать особенным.
Под сводами большого купола, на фоне космического видеоряда, музыка приобретает удивительную глубину и настроение. В центре программы — soul: жанр, в котором звучат настоящие чувства. Вечер будет посвящён творчеству выдающихся певиц Этты Джеймс и Ареты Франклин, чьи песни остаются актуальными даже спустя десятилетия.
Истории о любви, жизни и силе характера прозвучат в исполнении Spontaneous Jazz Band. В этом проекте участвуют:
Это музыка, которая трогает и запоминается. Атмосфера, которую хочется сохранить. Вечер, который останется с вами надолго. Погружение в атмосферу космической романтики и джазовой магии гарантировано!