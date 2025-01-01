Space Jazz: Soul Edition

Космический джаз: вечер с музыкой Этты Джеймс и Ареты Франклин

Этот концерт из серии Space Jazz обещает стать особенным.

Под сводами большого купола, на фоне космического видеоряда, музыка приобретает удивительную глубину и настроение. В центре программы — soul: жанр, в котором звучат настоящие чувства. Вечер будет посвящён творчеству выдающихся певиц Этты Джеймс и Ареты Франклин, чьи песни остаются актуальными даже спустя десятилетия.

Захватывающие исполнители

Истории о любви, жизни и силе характера прозвучат в исполнении Spontaneous Jazz Band. В этом проекте участвуют:

Ольга Чупина — вокал

— вокал Анастасия Карпешина — вокал, клавиши

— вокал, клавиши Александр Козлов — тромбон

— тромбон Антон Рязанов — саксофон

— саксофон Владимир Козлов — контрабас

— контрабас Алексей Кожемякин — барабаны

Эмоции и атмосфера

Это музыка, которая трогает и запоминается. Атмосфера, которую хочется сохранить. Вечер, который останется с вами надолго. Погружение в атмосферу космической романтики и джазовой магии гарантировано!