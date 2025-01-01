Space Jazz: Sade Tribute

Космический трибьют Sade в Планетарии

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, посвящённый культовой британской певице Sade. Этот трибьют состоится в Планетарии и обещает стать настоящим аудиовизуальным опытом.

Уникальный стиль и знаковые композиции

Sade — это не просто имя, а целый музыкальный стиль, который сочетает в себе джаз, соул, фанк и элементы софт-рока. Её композиции легко узнаются с первых аккордов благодаря сдержанной экспрессии и минималистичным аранжировкам. Фирменный вокал Sade всегда точен и наполнен эмоциями.

В этот вечер под звёздным куполом прозвучат знаковые треки, такие как No Ordinary Love, Smooth Operator, Paradise и другие. Каждое исполнение станет напоминанием о магии её музыки.

Музыка и космическая проекция

Музыкальную часть вечера обеспечит Spontaneous Jazz Band, известный своим тонким подходом к трибьютам и вниманием к звуковым деталям. Кроме того, выступление будет сопровождаться захватывающими проекциями далёких галактик, звёздных орбит и абстрактных космических форм.

Это не просто концерт, а синергия звука и изображения, создающая уникальное ощущение полёта в космосе.

Состав исполнителей

На сцене вас ждут:

Ольга Чупина — вокал

— вокал Анастасия Карпешина — вокал, клавиши

— вокал, клавиши Александр Козлов — тромбон

— тромбон Антон Рязанов — саксофон

— саксофон Владимир Козлов — контрабас

— контрабас Алексей Кожемякин — барабаны

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки Sade и космических проекций. Этот вечер запомнится вам надолго!