Space Jazz. Parolibre

Зажигательный джаз от Parolibre в Планетарии

Parolibre — это трио из Нижнего Новгорода, которое покоряет сердца любителей музыки своим уникальным звучанием. Коллектив черпает вдохновение в японском нью-джазе, а также в работах Рюити Сакамото. В их музыке переплетаются элементы арт-рока и саундтреков к видеоиграм, создавая атмосферу, в которую легко погрузиться.

Награды и достижения

Parolibre трижды становилось лауреатами Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов, проводимого в рамках Moscow Jazz Festival. Также они были отмечены как лауреаты премии Первого Международного Санкт-Петербургского джазового фестиваля. Эти достижения подтверждают высокий уровень мастерства и оригинальности музыки коллектива.

Новый альбом

В 2024 году Parolibre выпустили свой четвертый альбом, получивший название «kaleidoscope». Альбом уже доступен на основных стриминговых платформах и обещает удивить своих поклонников новыми яркими звуковыми решениями.

Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием Parolibre и погрузиться в мир современного джаза!