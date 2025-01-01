Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Space Jazz. Parolibre
Киноафиша Space Jazz. Parolibre

Space Jazz. Parolibre

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Зажигательный джаз от Parolibre в Планетарии

Parolibre — это трио из Нижнего Новгорода, которое покоряет сердца любителей музыки своим уникальным звучанием. Коллектив черпает вдохновение в японском нью-джазе, а также в работах Рюити Сакамото. В их музыке переплетаются элементы арт-рока и саундтреков к видеоиграм, создавая атмосферу, в которую легко погрузиться.

Награды и достижения

Parolibre трижды становилось лауреатами Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов, проводимого в рамках Moscow Jazz Festival. Также они были отмечены как лауреаты премии Первого Международного Санкт-Петербургского джазового фестиваля. Эти достижения подтверждают высокий уровень мастерства и оригинальности музыки коллектива.

Новый альбом

В 2024 году Parolibre выпустили свой четвертый альбом, получивший название «kaleidoscope». Альбом уже доступен на основных стриминговых платформах и обещает удивить своих поклонников новыми яркими звуковыми решениями.

Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием Parolibre и погрузиться в мир современного джаза!

Купить билет на концерт Space Jazz. Parolibre

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
14 ноября пятница
20:30
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
от 1300 ₽

В ближайшие дни

Елена Ваенга
16+
Эстрада Шансон
Елена Ваенга
25 ноября в 19:00 Нижегородский театр юного зрителя
от 4000 ₽
Punk Halloween
16+
Рок Панк
Punk Halloween
31 октября в 19:00 Alcatraz
от 1000 ₽
Три микрофона
18+
Юмор
Три микрофона
22 ноября в 21:30 Improv Club
от 300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше