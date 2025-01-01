Меню
Space Jazz. Paraskeva
Space Jazz. Paraskeva

12+
О концерте/спектакле

Джазовый концерт с Paraskeva

Paraskeva — московский прогрессив-фьюжн квартет, который выделяется своим уникальным музыкальным почерком. Их творчество можно описать как патетическую космо-электронику, насыщенную пылким джазовым нервом. Несмотря на авангардные эксперименты, музыка группы остается доступной благодаря гармоническим находкам и тонкому мелодизму.

История успеха Paraskeva

С момента своего возникновения в 2021 году коллектив выпустил два альбома и активно влился в фестивальные движения, такие как «ЛетоJazz» и Dark Jazz Party. Они выступали не только в двух столицах, но и в других городах России, таких как Нижний Новгород, Кострома и Пермь. В 2023 году группа была удостоена премии клуба «16 Тонн» в номинации «Джаз».

Новый альбом: Burning Scapes

В рамках предстоящего концерта группа представит свой третий альбом «Burning Scapes». Этот релиз продолжает линию кинематографичной джазотроники, но с добавлением элементов мат-рока и медитативного танца. «Burning Scapes» завершает трилогию астрономических движений, начатую «лунным» дебютным альбомом и продолженную «предрассветным» вторым альбомом. Новый альбом открывается «гимном восходу» и постепенно нарастает к финалу, который наполнен энергией палящего дневного света.

Что ожидать на концерте

Концерт будет уникальной возможностью почувствовать атмосферу нового альбома в живом исполнении. Мелодии, пронизанные космическими мотивами и глубокими ритмами, обещают погрузить зрителей в захватывающее музыкальное путешествие.

В других городах
Декабрь
5 декабря пятница
20:30
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
от 1300 ₽

