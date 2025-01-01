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Space Jazz: Nina Simone
Киноафиша Space Jazz: Nina Simone

Space Jazz: Nina Simone

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт-посвящение Нине Симон в Планетарии

Приглашаем вас на уникальный концерт «Space Jazz: Nina Simone», который пройдет под куполом Планетария. Это вечер, где музыка и звезды создадут незабываемую атмосферу!

Голос, способный остановить время

Нина Симон — величайшая фигура в истории джаза, соула, блюза и госпела. Её творчество наполнено честностью, силой и магией, которые не теряют своей актуальности с годами. В этот вечер вы сможете насладиться её легендарными композициями, такими как «Feeling Good», «I Put a Spell on You» и «Ne me quitte pas».

Исполнители вечера

Концерт будет исполнен Spontaneous Jazz Band, который бережно сохраняет дух оригинала, добавляя элементы живой импровизации. На сцене выступят:

  • Ольга Чупина — вокал
  • Анастасия Карпешина — вокал, клавиши
  • Александр Козлов — тромбон
  • Антон Рязанов — саксофон
  • Владимир Козлов — контрабас
  • Алексей Кожемякин — барабаны

Для кого этот вечер?

Это мероприятие создано для тех, кто слушает сердцем и не боится чувствовать. Погрузитесь в мир музыки Нины Симон и позвольте её мелодиям перенести вас в другое измерение!

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события! Записывайтесь на концерт прямо сейчас!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 1200 ₽

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