Приглашаем вас на уникальный концерт «Space Jazz: Nina Simone», который пройдет под куполом Планетария. Это вечер, где музыка и звезды создадут незабываемую атмосферу!
Нина Симон — величайшая фигура в истории джаза, соула, блюза и госпела. Её творчество наполнено честностью, силой и магией, которые не теряют своей актуальности с годами. В этот вечер вы сможете насладиться её легендарными композициями, такими как «Feeling Good», «I Put a Spell on You» и «Ne me quitte pas».
Концерт будет исполнен Spontaneous Jazz Band, который бережно сохраняет дух оригинала, добавляя элементы живой импровизации. На сцене выступят:
Это мероприятие создано для тех, кто слушает сердцем и не боится чувствовать. Погрузитесь в мир музыки Нины Симон и позвольте её мелодиям перенести вас в другое измерение!
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