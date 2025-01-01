Концерт-посвящение Нине Симон в Планетарии

Приглашаем вас на уникальный концерт «Space Jazz: Nina Simone», который пройдет под куполом Планетария. Это вечер, где музыка и звезды создадут незабываемую атмосферу!

Голос, способный остановить время

Нина Симон — величайшая фигура в истории джаза, соула, блюза и госпела. Её творчество наполнено честностью, силой и магией, которые не теряют своей актуальности с годами. В этот вечер вы сможете насладиться её легендарными композициями, такими как «Feeling Good», «I Put a Spell on You» и «Ne me quitte pas».

Исполнители вечера

Концерт будет исполнен Spontaneous Jazz Band, который бережно сохраняет дух оригинала, добавляя элементы живой импровизации. На сцене выступят:

Ольга Чупина — вокал

Анастасия Карпешина — вокал, клавиши

Александр Козлов — тромбон

Антон Рязанов — саксофон

Владимир Козлов — контрабас

Алексей Кожемякин — барабаны

Для кого этот вечер?

Это мероприятие создано для тех, кто слушает сердцем и не боится чувствовать. Погрузитесь в мир музыки Нины Симон и позвольте её мелодиям перенести вас в другое измерение!

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события! Записывайтесь на концерт прямо сейчас!