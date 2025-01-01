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Space Jazz. Love is
Киноафиша Space Jazz. Love is

Space Jazz. Love is

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Джазовые истории о любви: программа «Love is»

Приглашаем вас на уникальную джазовую программу проекта «Alla breve», которая погружает в мир любви через музыку и истории. «Love is» — это не просто концерт, а целое путешествие по 10 мелодиям, каждая из которых рассказывает свою историю о любви: сказочной, нежной, страстной, мимолетной и вечной.

Исполнители вечера

В программе примет участие талантливая певица Оксана Корж, чей голос способен передать всю палитру эмоций, связанных с любовью. Ей будет аккомпанировать пианист и композитор Михаил Зайденберг, который также представит джазовые произведения в своих собственных аранжировках. Это создаст уникальный музыкальный фон для каждой истории.

Истории в музыке

Каждая композиция связана с увлекательной историей, которую расскажет музыковед Светлана Барбашева. Она не только увлечет зрителей рассказами о каждом произведении, но и поможет глубже понять контекст и атмосферу музыки.

Интерактивный формат

Особенностью программы является интерактивность. Участники проекта готовы ответить на вопросы зрителей и открыты к общению. Это создаст атмосферу близости и вовлеченности, позволяя каждому зрителю стать частью этого музыкального события.

Для кого эта программа?

Если вы любите музыку, особенно джазовую, и хотите насладиться прекрасными мелодиями, а также погрузиться в увлекательные истории о любви, эта программа именно для вас. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 8 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
20:30 от 1300 ₽

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