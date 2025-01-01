Space Jazz. Affair

Музыка земного и космического: спектакль «Affair»

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — спектакль «Affair», который состоится в Планетарии 1. Это проект талантливого автора и мультиинструменталиста Марии Будариной, погружающий зрителей в мир психоделик-романтизма.

Звучание и исполнители

Музыка «Affair» представляет собой гармоничное сочетание неоклассики, этники, джаза и психоделик-рока. В композициях группы вы сможете услышать оригинальные мелодии, которые создают неповторимую атмосферу.

Мария Бударина играет на клавишных и укулеле, а также солирует на балалайке, что добавляет особый колорит звучанию коллектива. В концерте примут участие:

Алексей Бударин — участник таких проектов, как Базар, Диктофон и Южный Север.

— участник таких проектов, как Базар, Диктофон и Южный Север. Марат Шафеев — музыкант, известный по проектам Арарат, Юхим и Kris and Soul band.

Почему стоит посетить?

Не упустите возможность насладиться причудливыми мелодическими импровизациями в атмосфере звездного пространства. Музыка «Affair» — это не просто концерт, это путешествие в мир звуков, где каждый найдет что-то близкое своему сердцу.

Проведите вечер в компании талантливых музыкантов и позвольте себе окунуться в незабываемые музыкальные ощущения. Ждем вас в Планетарии 1!