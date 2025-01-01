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Space Jazz. Affair
Киноафиша Space Jazz. Affair

Space Jazz. Affair

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыка земного и космического: спектакль «Affair»

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — спектакль «Affair», который состоится в Планетарии 1. Это проект талантливого автора и мультиинструменталиста Марии Будариной, погружающий зрителей в мир психоделик-романтизма.

Звучание и исполнители

Музыка «Affair» представляет собой гармоничное сочетание неоклассики, этники, джаза и психоделик-рока. В композициях группы вы сможете услышать оригинальные мелодии, которые создают неповторимую атмосферу.

Мария Бударина играет на клавишных и укулеле, а также солирует на балалайке, что добавляет особый колорит звучанию коллектива. В концерте примут участие:

  • Алексей Бударин — участник таких проектов, как Базар, Диктофон и Южный Север.
  • Марат Шафеев — музыкант, известный по проектам Арарат, Юхим и Kris and Soul band.

Почему стоит посетить?

Не упустите возможность насладиться причудливыми мелодическими импровизациями в атмосфере звездного пространства. Музыка «Affair» — это не просто концерт, это путешествие в мир звуков, где каждый найдет что-то близкое своему сердцу.

Проведите вечер в компании талантливых музыкантов и позвольте себе окунуться в незабываемые музыкальные ощущения. Ждем вас в Планетарии 1!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 1 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
20:30 от 1300 ₽

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