Созвездия
Киноафиша Созвездия

Спектакль Созвездия

18+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Спектакль «Созвездия»: Исследование бесконечных вариантов судьбы

На сцене театра зрителей ждет увлекательное путешествие в мир человеческих судеб благодаря спектаклю по пьесе Ника Пейна «Созвездия», который уже завоевал сердца зрителей на Бродвее и в лондонском театре Роял-Корт.

Создатели спектакля

Режиссером выступает молодой и талантливый Леонид Прокофьев из Петрозаводска. Основой визуального оформления стал вклад театрального художника Ольги Павлович из Санкт-Петербурга и медиа-художника Андрея Горлачева. Вместе они создают уникальную атмосферу, которая подготовит зрителей к погружению в сюжет.

О героях и философии спектакля

На сцене всего два актера: Ирис Лебедева и Алексей Майоров. Они воплотят наглядные образы Марианны и Роланда, исследующих сложные темы любви, дружбы и свободы воли. Спектакль затрагивает глубокие философские вопросы, такие как:

  • Что, если бы мы могли изменить свои решения?
  • Действительно ли у нас есть выбор?
  • Как наши поступки формируют будущее?

Зрители станут свидетелями раздумий о квантовой физике и многомерности реальности. Автор поднимает вопрос: что, если существует множество вариантов нашего настоящего? Как следственные линии выбора могут приводить к различным последствиям? Эти идеи ставят перед зрителями важные философские дилеммы.

Заключение

Спектакль «Созвездия» станет ярким событием в театральной жизни города, предлагая не только развлечение, но и пищу для размышлений. Вы сможете бросить игральный кубик вашей судьбы и, возможно, увидеть себя в новом свете. Не пропустите эту уникальную возможность!

Режиссер
Леонид Прокофьев
В ролях
Ирис Лебедева
Алексей Майоров

Расписание

2 сентября
Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже Москва, Георгиевский пер., 3/3
20:00 от 3000 ₽
17 декабря
Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже Москва, Георгиевский пер., 3/3
20:00 от 3000 ₽

