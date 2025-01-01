Меню
Созвездия
Билеты от 2000₽
Киноафиша Созвездия

Спектакль Созвездия

Александр Горчилин путешествует в квантовую мультивселенную 16+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Экскурсия в квантовую мультивселенную. Спектакль Александра Алябьева в Музее Москвы

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который погружает зрителей в мир теории струн и отношений. История пары, запутавшейся не только в своих чувствах, но и в квантовых механизмах, обещает быть захватывающей.

О чем спектакль?

Главные герои сталкиваются с выбором, где каждое их решение существует во множестве вариантов одновременно. Это не просто история любви, а глубокая и многослойная пьеса, в которой каждый зритель сможет найти что-то близкое и понятное.

Мнения режиссера

Как отмечает режиссер Александр Алябьев: Хочется, чтобы наш спектакль был максимально, а не минимально доступен зрителю. Мы живем во времена, когда все умные мысли давно сказаны, поэтому у нас нет задачи удивлять кого-то новаторскими решениями. Гораздо важнее, чтобы люди узнавали себя в том, что мы делаем, потому что пьеса, на самом деле, про нас всех — очень простая и понятная, если немного в ней разобраться.

Актерский состав

На сцене 20 и 21 марта вы сможете увидеть Олю Балацкую и Сашу Горчилина. Их игра обещает быть яркой и запоминающейся, добавляя глубину к уже сложному и интригующему сюжету.

Не пропустите!

Этот спектакль — отличный способ провести вечер, погружаясь в размышления о жизни, любви и выборах. Приходите и убедитесь сами!

Режиссер
Александр Алябьев
Александр Алябьев
В ролях
Александр Горчилин
Александр Горчилин
Ольга Балацкая

Купить билет на спектакль Созвездия

Октябрь
2 октября четверг
20:00
Музей Москвы Москва, Зубовский б-р, 2
от 2000 ₽
3 октября пятница
20:00
Музей Москвы Москва, Зубовский б-р, 2
от 2000 ₽

Фотографии

Созвездия Созвездия Созвездия Созвездия Созвездия Созвездия Созвездия Созвездия Созвездия

