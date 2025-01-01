Спектакль Созвездия

Экскурсия в квантовую мультивселенную. Спектакль Александра Алябьева в Музее Москвы

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который погружает зрителей в мир теории струн и отношений. История пары, запутавшейся не только в своих чувствах, но и в квантовых механизмах, обещает быть захватывающей.

О чем спектакль?

Главные герои сталкиваются с выбором, где каждое их решение существует во множестве вариантов одновременно. Это не просто история любви, а глубокая и многослойная пьеса, в которой каждый зритель сможет найти что-то близкое и понятное.

Мнения режиссера

Как отмечает режиссер Александр Алябьев: Хочется, чтобы наш спектакль был максимально, а не минимально доступен зрителю. Мы живем во времена, когда все умные мысли давно сказаны, поэтому у нас нет задачи удивлять кого-то новаторскими решениями. Гораздо важнее, чтобы люди узнавали себя в том, что мы делаем, потому что пьеса, на самом деле, про нас всех — очень простая и понятная, если немного в ней разобраться.

Актерский состав

На сцене 20 и 21 марта вы сможете увидеть Олю Балацкую и Сашу Горчилина. Их игра обещает быть яркой и запоминающейся, добавляя глубину к уже сложному и интригующему сюжету.

Не пропустите!

Этот спектакль — отличный способ провести вечер, погружаясь в размышления о жизни, любви и выборах. Приходите и убедитесь сами!