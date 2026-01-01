Созвездие Музы: поэтический концерт в Волгоградском планетарии

8 марта Волгоградский планетарий приглашает вас на уникальное событие — поэтический концерт «Созвездие Музы». На одной сцене встретятся голоса великих поэтесс, их вдохновение и космическая симфония, созданная музыкантами симфонического оркестра.

Поэтические планеты

Каждая поэтесса, как «планета» или целая «галактика», предстает в этом необычном спектакле:

Марина Цветаева — стихия страсти и одиночества.

Анна Ахматова — величавое эхо эпохи.

Белла Ахмадулина — изысканная мелодия бытия.

Вероника Тушнова — нежная исповедь сердца.

Зинаида Гиппиус — философская глубина и тайна.

Тэффи — блеск ума и улыбка сквозь слезы.

Музыка и визуальный ряд

Голос Ирины Волковой, который завораживает тысячи слушателей, в сочетании с оркестром создаст невероятное музыкальное пространство. На гигантском куполе планетария оживут визуальные образы, навеянные поэзией. Это спектакль-размышление и спектакль-посвящение, который погрузит вас в саму суть искусства слова.

Отметьте 8 марта поэтическим концертом

Подарите себе и важным для вас женщинам возможность прикоснуться к поэзии. Это идеальный способ отметить 8 марта — праздник красоты, силы и бесконечной глубины женского начала.