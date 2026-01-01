8 марта Волгоградский планетарий приглашает вас на уникальное событие — поэтический концерт «Созвездие Музы». На одной сцене встретятся голоса великих поэтесс, их вдохновение и космическая симфония, созданная музыкантами симфонического оркестра.
Каждая поэтесса, как «планета» или целая «галактика», предстает в этом необычном спектакле:
Голос Ирины Волковой, который завораживает тысячи слушателей, в сочетании с оркестром создаст невероятное музыкальное пространство. На гигантском куполе планетария оживут визуальные образы, навеянные поэзией. Это спектакль-размышление и спектакль-посвящение, который погрузит вас в саму суть искусства слова.
Подарите себе и важным для вас женщинам возможность прикоснуться к поэзии. Это идеальный способ отметить 8 марта — праздник красоты, силы и бесконечной глубины женского начала.