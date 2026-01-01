Оповещения от Киноафиши
6+
Возраст 6+

О выставке

Созвездие Музы: поэтический концерт в Волгоградском планетарии

8 марта Волгоградский планетарий приглашает вас на уникальное событие — поэтический концерт «Созвездие Музы». На одной сцене встретятся голоса великих поэтесс, их вдохновение и космическая симфония, созданная музыкантами симфонического оркестра.

Поэтические планеты

Каждая поэтесса, как «планета» или целая «галактика», предстает в этом необычном спектакле:

  • Марина Цветаева — стихия страсти и одиночества.
  • Анна Ахматова — величавое эхо эпохи.
  • Белла Ахмадулина — изысканная мелодия бытия.
  • Вероника Тушнова — нежная исповедь сердца.
  • Зинаида Гиппиус — философская глубина и тайна.
  • Тэффи — блеск ума и улыбка сквозь слезы.

Музыка и визуальный ряд

Голос Ирины Волковой, который завораживает тысячи слушателей, в сочетании с оркестром создаст невероятное музыкальное пространство. На гигантском куполе планетария оживут визуальные образы, навеянные поэзией. Это спектакль-размышление и спектакль-посвящение, который погрузит вас в саму суть искусства слова.

Отметьте 8 марта поэтическим концертом

Подарите себе и важным для вас женщинам возможность прикоснуться к поэзии. Это идеальный способ отметить 8 марта — праздник красоты, силы и бесконечной глубины женского начала.

Март
8 марта воскресенье
18:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 600 ₽

