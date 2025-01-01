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Созвездие бродячих котов
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Спектакль Созвездие бродячих котов

Постановка
Челябинский Молодежный театр 6+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальная сказка по произведению «Звезда по имени кошка» Джанни Родари

Приглашаем вас на захватывающий спектакль по произведению Джанни Родари «Звезда по имени кошка». Эта музыкальная сказка перенесет зрителей в мир, где кошки живут без забот, не ходят в школу и не работают, а делают лишь то, что им хочется. Наверняка каждому из нас порой хочется попробовать жизнь без обязательств, как у наших пушистых друзей.

Главный герой, синьор Мариконе, почтенный пенсионер и бывший служащий железной дороги, однажды превращается в кота. В новом обличии он находит среди бродячих кошек верных друзей и помогает им осуществить их заветную мечту. Эта история, созданная знаменитым автором «Чиполлино», наполнена атмосферой итальянского карнавала, яркими танцами и зажигательной музыкой.

Особенности спектакля

Уникальность представления в том, что все действие сопровождается живым кошачьим оркестром. Зрители смогут насладиться не только увлекательным сюжетом, но и прекрасной музыкой, которая создаст неповторимую атмосферу.

Команда создателей

В создании спектакля принимали участие:

  • Режиссер: Юрий Алесин
  • Композитор: Ашот Ахвердян
  • Музыкальный руководитель: Антон Бугаев
  • Анимация и видео: студия Motionbrothers
  • Художник по свету: Владимир Коваленко
  • Хореографы: Рафаэль Тимербаков и Степан Баннов

Не упустите возможность погрузиться в этот волшебный мир кошачьих приключений и насладиться великолепным спектаклем с друзьями и семьей!

Режиссер
Юрий Алесин
В ролях
Ринат Загидуллин
Денис Филоненко
Антон Ремезов
Елена Шингареева
Кира Ханжина

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 18 октября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
12:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽

Фотографии

Созвездие бродячих котов Созвездие бродячих котов Созвездие бродячих котов Созвездие бродячих котов Созвездие бродячих котов Созвездие бродячих котов Созвездие бродячих котов

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