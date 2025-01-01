Спектакль Созвездие бродячих котов

Музыкальная сказка по произведению «Звезда по имени кошка» Джанни Родари

Приглашаем вас на захватывающий спектакль по произведению Джанни Родари «Звезда по имени кошка». Эта музыкальная сказка перенесет зрителей в мир, где кошки живут без забот, не ходят в школу и не работают, а делают лишь то, что им хочется. Наверняка каждому из нас порой хочется попробовать жизнь без обязательств, как у наших пушистых друзей.

Главный герой, синьор Мариконе, почтенный пенсионер и бывший служащий железной дороги, однажды превращается в кота. В новом обличии он находит среди бродячих кошек верных друзей и помогает им осуществить их заветную мечту. Эта история, созданная знаменитым автором «Чиполлино», наполнена атмосферой итальянского карнавала, яркими танцами и зажигательной музыкой.

Особенности спектакля

Уникальность представления в том, что все действие сопровождается живым кошачьим оркестром. Зрители смогут насладиться не только увлекательным сюжетом, но и прекрасной музыкой, которая создаст неповторимую атмосферу.

Команда создателей

В создании спектакля принимали участие:

Режиссер: Юрий Алесин

Юрий Алесин Композитор: Ашот Ахвердян

Ашот Ахвердян Музыкальный руководитель: Антон Бугаев

Антон Бугаев Анимация и видео: студия Motionbrothers

студия Motionbrothers Художник по свету: Владимир Коваленко

Владимир Коваленко Хореографы: Рафаэль Тимербаков и Степан Баннов

Не упустите возможность погрузиться в этот волшебный мир кошачьих приключений и насладиться великолепным спектаклем с друзьями и семьей!