Перформанс «Созерцание: Вариации» в Электротеатре Станиславский

Спектакль «Созерцание: Вариации» представляет собой уникальную коллаборацию фестивалей PERFORMA и Context. Это мультижанровое произведение, в котором музыка, танец и зрительный зал сливаются в одно целое.

Тема и концепция

Название спектакля отсылает к музыкальной форме вариации, известной с Средневековья. Вариации — это видоизменённые повторы темы, которые стали ключевым приёмом для композиторов-минималистов второй половины XX века. Они отошли от традиционного нарратива и сделали акцент на погружении в музыкальные состояния. Этот подход оказал значительное влияние на рок и электронную музыку.

В «Созерцании: Вариации» представлено несколько частей-паттернов: танцевальная, инструментальная и вокальная. Эти элементы соединяются и наслаиваются, создавая многослойное восприятие, которое погружает зрителей в состояние созерцания.

Главная идея

Основная тема перформанса — размышления о красоте, её рождении и смерти, о конфликте молодости и старости, а также о противоречиях между любимыми и любящими. Эпиграфом к спектаклю мог бы стать фрагмент из новеллы Томаса Манна «Смерть в Венеции»: «Только красота достойна любви и в то же время зрима; она единственная форма духовного, которую мы можем воспринять через чувства и благодаря чувству — стерпеть».

Исполнители и музыка

В спектакле прозвучат фрагменты из оперы Филипа Гласса «Эйнштейн на пляже». Вокальный ансамбль INTRADA под управлением Екатерины Антоненко, органистка Ксения Свириденко и скрипач Михаил Фейман станут проводниками в гармонию этого звука. Танцевальную программу исполнит труппа Context.

«Созерцание: Вариации» — это тройственный союз танца, музыки и зрительного зала, который в финале превращает наблюдателя в главного героя действа, соблазняемого и вдохновляемого красотой. Не упустите возможность стать частью этого удивительного спектакля!