Кастомизация музейных экспонатов: уникальный проект студентов Нижегородской Вышки в Заповедных кварталах

Музейные предметы обычно воспринимаются как нечто, что нужно сохранить в неизменном виде. Однако в Заповедных кварталах у зрителей есть возможность не только увидеть, но и создать уникальные экспонаты, соединяющие аутентичность и творческую энергию.

Увлекательный процесс кастомизации

На предстоящем мероприятии студенты Нижегородской Вышки поделятся своими впечатлениями о музейной практике в Заповедных кварталах. Они расскажут о том, как формировали идею проекта, посвященного разносторонней личности Максима Горького, и визуализировали свою концепцию на мастер-классах.

Исследование прошлого через коллажи

Также в программе — выступление Юлианны Кулугур, создателя Нижегородского коллажного сообщества. Она расскажет о том, как с помощью коллажей можно исследовать прошлое, сочетая его с современными реалиями. Это уникальная возможность для каждого участника погрузиться в творческий процесс и увидеть музейные экспонаты с новой стороны.

Не упустите шанс!

Приходите и узнайте, как можно соединять искусство и историю, создавая собственные музейные проекты. Ожидаем вас на этом увлекательном событии, которое обещает стать настоящим праздником творчества!