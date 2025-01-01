Союз композиторов в Доме Радио. Петербургские минималисты. Piano

Меню
Камерные концерты в Доме Радио: музыкальные открытия современности

Дом Радио продолжает свою уникальную традицию совместных встреч с Петербургским союзом композиторов, предлагая цикл камерных концертов, инициированный выдающимся музыкантом Теодором Курентзисом. Эта программа занимает особое место в репертуаре Дома Радио, ведь здесь звучат произведения современных петербургских композиторов, исполненные солистами оркестра и хора musicAeterna.

Каждый концерт становится настоящей творческой лабораторией, где сочинения около пятидесяти активно работающих членов Санкт-Петербургского отделения Союза композиторов обретают новую жизнь. Авторы и кураторы вместе отбирают произведения, позволяя зрителям погрузиться в разностилевой диалог петербургской музыкальной сцены.

Музыка в духе минимализма

В рамках цикла концертов в октябре зрителей ждет трансцендентная музыка современных минималистов. Исполнителями выступят солисты musicAeterna: Александра Листова и Николай Мажара, оба на фортепиано.

Программа концерта

  • Иван Александров - Пьеса для фортепиано в стиле минимализм «Сон»
  • Елизавета Панченко - «В духе Господи, родился», фантазия на тему старообрядческого духовного стиха для фортепиано соло
  • Константин Хазанович - «Элегия в горах»
  • Леонид Резетдинов - «Маленькие маленькие миры», пять импровизаций для фортепиано по гравюрам В. Кандинского (соч. 121)
  • Владислава Малаховская - «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!»
  • Александр Петров - «На пути к Колокольне счастья»
  • Елена Исаенко - Прелюдии для фортепиано

Не упустите возможность познакомиться с уникальными музыкальными открытиями и погрузиться в атмосферу современного искусства. Ждем вас на концерте!

Октябрь
10 октября пятница
20:00
Дом Радио Санкт-Петербург, Невский просп., 62
от 500 ₽

