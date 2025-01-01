Союз композиторов в Доме Радио. Петербургские минималисты. Piano

Дом Радио продолжает свою уникальную традицию совместных встреч с Петербургским союзом композиторов, предлагая цикл камерных концертов, инициированный выдающимся музыкантом Теодором Курентзисом. Эта программа занимает особое место в репертуаре Дома Радио, ведь здесь звучат произведения современных петербургских композиторов, исполненные солистами оркестра и хора musicAeterna.
Каждый концерт становится настоящей творческой лабораторией, где сочинения около пятидесяти активно работающих членов Санкт-Петербургского отделения Союза композиторов обретают новую жизнь. Авторы и кураторы вместе отбирают произведения, позволяя зрителям погрузиться в разностилевой диалог петербургской музыкальной сцены.
В рамках цикла концертов в октябре зрителей ждет трансцендентная музыка современных минималистов. Исполнителями выступят солисты musicAeterna: Александра Листова и Николай Мажара, оба на фортепиано.
Не упустите возможность познакомиться с уникальными музыкальными открытиями и погрузиться в атмосферу современного искусства. Ждем вас на концерте!