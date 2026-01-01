Спектакль «Современник» в гостях у Давида Боровского. Елена Миллиоти. Творческая встреча

«Современник» в гостях у Давида Боровского. Елена Миллиоти. Творческая встреча
12+
О спектакле

Встреча с Еленой Миллиоти в Музее-мастерской Давида Боровского

В рамках совместного проекта Бахрушинского театрального музея и Московского театра «Современник» в Музее-мастерской Давида Боровского состоится циклическая встреча с ведущими деятелями театрального искусства. Открывает цикл беседа с заслуженной артисткой Российской Федерации Еленой Миллиоти.

О Елене Миллиоти

Елена Миллиоти окончила Школу-студию МХАТ в 1959 году. Свою карьеру она начала в Московском художественном академическом театре, а в 1962 году присоединилась к театру «Современник», в котором работает по сей день.

Формат мероприятия

Длительность встречи составит 60 минут. Это уникальная возможность услышать воспоминания артистки, обогатить свои знания о театре и узнать о его лучших традициях. Зрителей ждёт внимание к важным аспектам театрального искусства, а также личные истории Елены Миллиоти.

Не упустите шанс стать частью этого значимого события в жизни театра «Современник»!

