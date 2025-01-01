Творческий проект «Современная драматургия в лицах» в Петербургском камерном театре «ТОК»

Петербургский камерный театр «ТОК» и Гильдия драматургов приглашают вас на уникальный творческий проект «Современная драматургия в лицах». В рамках этого проекта вы сможете познакомиться с актуальными санкт-петербургскими драматургами и принять участие в обсуждении их пьес.

Читка пьесы Екатерины Файн «Бродский. Круг и треугольник»

Время: 16:00

Эта пьеса основана на реальных событиях 1963-1964 годов, начиная с публикации статьи «Окололитературный трутень» в газете «Вечерний Ленинград» и заканчивая первыми месяцами ссылки Иосифа Бродского в деревню Норинская. В центре сюжета — любовный треугольник между двумя поэтами и их музой, который подробно описан в мемуарах и интервью очевидцев, таких как Людмила Штерн, Виктория Беломлинская и Алла Уфлянд. Пьеса включает подлинные стенограммы суда и диалоги из воспоминаний Дмитрия Бобышева, участника тех событий.

Читка пьесы Елены Радченко «Любовь моя — Амундсен»

Время: 18:00

Невеста известного путешественника Руала Амундсена, Бесс Магидс, спешит к нему через океан. Однако в его усадьбе в Норвегии ее встречает только любимая няня Амундсена, Бетти. Она считает, что Руал сбежал от свадьбы на легкомоторном самолете в Северную Атлантику. Однако Бесс не намерена сдаваться и готова стать первой женщиной, которая выйдет замуж за 56-летнего покорителя Южного полюса. Ситуация осложняется приездом Камиллы, приемной дочери Амундсена. Три женщины проводят вместе тревожную ночь, не подозревая, что для их героя она станет последней...

Читка пьесы Юрия Ломовцева «Бухта Командора»

Время: 20:00

В походной палатке на одном из островов, позже названных Командорскими, умирает 60-летний Витус Беринг. Перед смертью он вспоминает свои странствия и важные этапы жизни: переезд из Копенгагена в Россию, свою любовь, женитьбу и знакомства с императором Петром I, а также первые «камчатские экспедиции».

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального события! Ждем вас в Петербургском камерном театре «ТОК»!