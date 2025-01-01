Петербургский камерный театр «ТОК» и Гильдия драматургов приглашают вас на уникальный творческий проект «Современная драматургия в лицах». В рамках этого проекта вы сможете познакомиться с актуальными санкт-петербургскими драматургами и принять участие в обсуждении их пьес.
Время: 16:00
Эта пьеса основана на реальных событиях 1963-1964 годов, начиная с публикации статьи «Окололитературный трутень» в газете «Вечерний Ленинград» и заканчивая первыми месяцами ссылки Иосифа Бродского в деревню Норинская. В центре сюжета — любовный треугольник между двумя поэтами и их музой, который подробно описан в мемуарах и интервью очевидцев, таких как Людмила Штерн, Виктория Беломлинская и Алла Уфлянд. Пьеса включает подлинные стенограммы суда и диалоги из воспоминаний Дмитрия Бобышева, участника тех событий.
Время: 18:00
Невеста известного путешественника Руала Амундсена, Бесс Магидс, спешит к нему через океан. Однако в его усадьбе в Норвегии ее встречает только любимая няня Амундсена, Бетти. Она считает, что Руал сбежал от свадьбы на легкомоторном самолете в Северную Атлантику. Однако Бесс не намерена сдаваться и готова стать первой женщиной, которая выйдет замуж за 56-летнего покорителя Южного полюса. Ситуация осложняется приездом Камиллы, приемной дочери Амундсена. Три женщины проводят вместе тревожную ночь, не подозревая, что для их героя она станет последней...
Время: 20:00
В походной палатке на одном из островов, позже названных Командорскими, умирает 60-летний Витус Беринг. Перед смертью он вспоминает свои странствия и важные этапы жизни: переезд из Копенгагена в Россию, свою любовь, женитьбу и знакомства с императором Петром I, а также первые «камчатские экспедиции».
