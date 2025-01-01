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Совместный литературный вечер писателей малой прозы Бессонова и Плиева
Киноафиша Совместный литературный вечер писателей малой прозы Бессонова и Плиева

Совместный литературный вечер писателей малой прозы Бессонова и Плиева

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Литературный вечер с Александром Бесоновым в Новосибирске

Наконец-то известный новосибирский режиссер Александр Бессонов смог затащить в родной город Сослана Плиева, автора ярких историй и сценариев. Их совместный проект обещает стать настоящим театральным событием!

О спектакле

«Не стендап» — это не просто выступление, а полноценное театральное представление, в котором будут переплетены элементы юмора и глубокие, трогательные истории о гастролях. Сослан Плиев, живущий во Владикавказе, известен своими рассказами, которые не раз покорили сердца зрителей.

Кто есть кто

Сослан Плиев — автор двух спектаклей и четырех книг, а также отец троих детей. Он случайно стал лауреатом Довлатовского литературного фестиваля и дважды выигрывал фестиваль малой прозы «Беспринципные чтения». Его опыт в рекламе и телевидении, а также участие в КВН позволили ему развить уникальный стиль повествования.

Александр Бессонов — мастер короткой прозы из Новосибирска, чьи книги «Чарли», «Добрее» и «Мадам» завоевали популярность. Особое внимание стоит уделить его рассказу «Граф Монте-Кристо», который принёс ему победу на фестивале «Беспринципные чтения». Истории Бессонова, наполненные светлым юмором, находят отклик у многочисленных поклонников в социальных сетях, а также у резидентов театра — Катерины Шпицы, Павла Деревянко и Максима Матвеева.

Книга «Мадам»

Не пропустите возможность увидеть спектакль, основанный на одной из самых продаваемых книг 2023 года — «Мадам». Тираж этого произведения превысил 20 000 экземпляров, что говорит о его популярности и актуальности.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события! Билеты уже в продаже.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 9 октября
13 трамвай Новосибирск, Дуси Ковальчук, 179/2
19:00 от 800 ₽

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