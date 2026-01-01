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Советский киноджаз. Ульяна Мешкова и Горбунов бэнд
Киноафиша Советский киноджаз. Ульяна Мешкова и Горбунов бэнд

Советский киноджаз. Ульяна Мешкова и Горбунов бэнд

12+
Возраст 12+

О концерте

Музыкальный вечер джазовых хитов 

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, где прозвучат знакомые и любимые с детства песни в ярких джазовых аранжировках. В программе — мелодии из легендарных советских кино- и мультфильмов: «Карнавальная ночь», «Вам и не снилось», «Бриллиантовая рука», «Бременские музыканты» и многих других.

Исполнители вечера

На сцену выйдет Горбунов бэнд, в состав которого входят:

  • Ульяна Мешкова — вокалистка Wizbar Music Band и Джазового оркестра под управлением заслуженного артиста РФ Евгения Манцирина. Она является участницей фестивалей «Джаз-лихорадка», «Лето Jazz» и Terra Jazz.
  • Максим Горбунов — бас-гитарист, контрабасист, автор аранжировок и идейный вдохновитель программы. Он также является участником крупных джазовых фестивалей и руководителем бэнда проекта «Мировой Джаз».
  • Антон Каштанов — пианист, который сотрудничал с международными звездами джаза, соула и блюза, такими как Эрик Б. Тернер, Вивиан Сессомс и Лиза Льянга.
  • Александр Нечаев — барабанщик Wizbar Music Band, постоянный участник джазовых проектов Перми, известный своим ярким чувством ритма и выразительным грувом.

Не упустите возможность насладиться чудесной музыкой, которая подарит вам ностальгические моменты и новые эмоции.

Купить билет на концерт Советский киноджаз. Ульяна Мешкова и Горбунов бэнд

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