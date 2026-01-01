Советский киноджаз. Ульяна Мешкова и Горбунов бэнд

Музыкальный вечер джазовых хитов
Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, где прозвучат знакомые и любимые с детства песни в ярких джазовых аранжировках. В программе — мелодии из легендарных советских кино- и мультфильмов: «Карнавальная ночь», «Вам и не снилось», «Бриллиантовая рука», «Бременские музыканты» и многих других.
Исполнители вечера
На сцену выйдет Горбунов бэнд, в состав которого входят:
- Ульяна Мешкова — вокалистка Wizbar Music Band и Джазового оркестра под управлением заслуженного артиста РФ Евгения Манцирина. Она является участницей фестивалей «Джаз-лихорадка», «Лето Jazz» и Terra Jazz.
- Максим Горбунов — бас-гитарист, контрабасист, автор аранжировок и идейный вдохновитель программы. Он также является участником крупных джазовых фестивалей и руководителем бэнда проекта «Мировой Джаз».
- Антон Каштанов — пианист, который сотрудничал с международными звездами джаза, соула и блюза, такими как Эрик Б. Тернер, Вивиан Сессомс и Лиза Льянга.
- Александр Нечаев — барабанщик Wizbar Music Band, постоянный участник джазовых проектов Перми, известный своим ярким чувством ритма и выразительным грувом.
Не упустите возможность насладиться чудесной музыкой, которая подарит вам ностальгические моменты и новые эмоции.