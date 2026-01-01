История отечественного джаза: лекция-концерт «Советский джаз: начало»

Творческий проект «Джаз для нас» приглашает вас в увлекательный мир истории джазового искусства. На лекции-концерте «Советский джаз: начало» вы познакомитесь с ключевыми этапами развития отечественного джаза от первых экспериментов 1920-х годов до становления уникальной советской джазовой школы.

Что вас ждёт

Научно-популярная лекция о значительных моментах развития джаза в СССР: первые ансамбли, годы запретов и ренессанса, знаменитые музыканты и их вклад в культуру.

Редкие аудио- и фотоматериалы, включая записи, афиши и фотографии первых джазовых коллективов, которые помогут вам лучше представить атмосферу тех лет.

Живое исполнение знаковых композиций эпохи: от ранних произведений Александра Цфасмана до популярных песен Леонида Утёсова и музыки из классических фильмов.

Ведущие исполнители

В лекции-концерте примут участие:

Алексей Матвиенко — вокал

Павел Филиппов — контрабас

Генрих Худиев — перкуссия

Не упустите возможность стать частью этого необычного музыкального события, где история оживает в звуках джаза!