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Советский джаз: начало. Лекция с музыкальным сопровождением
Киноафиша Советский джаз: начало. Лекция с музыкальным сопровождением

Советский джаз: начало. Лекция с музыкальным сопровождением

6+
Возраст 6+

О выставке

История отечественного джаза: лекция-концерт «Советский джаз: начало»

Творческий проект «Джаз для нас» приглашает вас в увлекательный мир истории джазового искусства. На лекции-концерте «Советский джаз: начало» вы познакомитесь с ключевыми этапами развития отечественного джаза от первых экспериментов 1920-х годов до становления уникальной советской джазовой школы.

Что вас ждёт

  • Научно-популярная лекция о значительных моментах развития джаза в СССР: первые ансамбли, годы запретов и ренессанса, знаменитые музыканты и их вклад в культуру.
  • Редкие аудио- и фотоматериалы, включая записи, афиши и фотографии первых джазовых коллективов, которые помогут вам лучше представить атмосферу тех лет.
  • Живое исполнение знаковых композиций эпохи: от ранних произведений Александра Цфасмана до популярных песен Леонида Утёсова и музыки из классических фильмов.

Ведущие исполнители

В лекции-концерте примут участие:

  • Алексей Матвиенко — вокал
  • Павел Филиппов — контрабас
  • Генрих Худиев — перкуссия

Не упустите возможность стать частью этого необычного музыкального события, где история оживает в звуках джаза!

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