Советская песня и джаз. Вечер в музее Скрябина

Музыка, полная ностальгии в уютном зале Музея Скрябина

В этот вечер уютный зал наполнится мелодиями, знакомыми многим с детства и юности: звуками большого экрана, уютных кафе и концертных залов. Приглашаем вас погрузиться в тонкую игру света и звука и насладиться щемящим чувством ностальгии в элегантной атмосфере собора.

Программа вечера

В программе концерта вы услышите:

Дж. Гершвин: «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»

Дж. Гершвин: «The Man I Love» из к/ф «Человек, которого я люблю»

Дж. Гершвин: «I Got Rhythm» из к/ф «Американец в Париже»

Н. Бродский: «Be My Love» из к/ф «Любимец Нового Орлеана»

Г. Манчини: «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»

Ф. Лоу: «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди»

A. К. Жобим: «The Girl from Ipanema»

К. Дорхэм: «Blue Bossa»

Ж. Косма: «Autumn Leaves»

Б. Стрейхорн: «Take the 'A' Train»

Э. Гарнер: «Misty»

К. Веласкес: «Besame mucho»

В. Гамалия: «Город влюблённых» (сл. В. Орлова)

А. Бабаджанян: «Не спеши» (сл. Е. Евтушенко)

И. Дунаевский: «Дорогие москвичи» (сл. М. Червинского) из к/ф «Покровские ворота»

И. Дунаевский: «Журчат ручьи» (сл. М. Вольпина) из к/ф «Весна»

В. Соловьёв-Седой: «Подмосковные вечера» (сл. М. Матусовского) из к/ф «В дни спартакиады»

В этой программе возможны изменения.

Исполнители

На сцене вас ожидают лауреаты международных конкурсов:

Евгения Красилова (сопрано) — заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI и эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»

Леонид Велишаев (фортепиано)

Павел Прокимов (контрабас)

Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта).

Место и время

Обращаем ваше внимание на место проведения: зал Мемориального Музея А.Н. Скрябина. Адрес: Москва, Большой Николопесковский переулок, 11. Вход по билетам начинается с 18:30.