Советская песня и джаз. Вечер в музее Скрябина
Билеты от 600₽
Советская песня и джаз. Вечер в музее Скрябина

Советская песня и джаз. Вечер в музее Скрябина

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыка, полная ностальгии в уютном зале Музея Скрябина

В этот вечер уютный зал наполнится мелодиями, знакомыми многим с детства и юности: звуками большого экрана, уютных кафе и концертных залов. Приглашаем вас погрузиться в тонкую игру света и звука и насладиться щемящим чувством ностальгии в элегантной атмосфере собора.

Программа вечера

В программе концерта вы услышите:

  • Дж. Гершвин: «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»
  • Дж. Гершвин: «The Man I Love» из к/ф «Человек, которого я люблю»
  • Дж. Гершвин: «I Got Rhythm» из к/ф «Американец в Париже»
  • Н. Бродский: «Be My Love» из к/ф «Любимец Нового Орлеана»
  • Г. Манчини: «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»
  • Ф. Лоу: «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди»
  • A. К. Жобим: «The Girl from Ipanema»
  • К. Дорхэм: «Blue Bossa»
  • Ж. Косма: «Autumn Leaves»
  • Б. Стрейхорн: «Take the 'A' Train»
  • Э. Гарнер: «Misty»
  • К. Веласкес: «Besame mucho»
  • В. Гамалия: «Город влюблённых» (сл. В. Орлова)
  • А. Бабаджанян: «Не спеши» (сл. Е. Евтушенко)
  • И. Дунаевский: «Дорогие москвичи» (сл. М. Червинского) из к/ф «Покровские ворота»
  • И. Дунаевский: «Журчат ручьи» (сл. М. Вольпина) из к/ф «Весна»
  • В. Соловьёв-Седой: «Подмосковные вечера» (сл. М. Матусовского) из к/ф «В дни спартакиады»

В этой программе возможны изменения.

Исполнители

На сцене вас ожидают лауреаты международных конкурсов:

  • Евгения Красилова (сопрано) — заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI и эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»
  • Леонид Велишаев (фортепиано)
  • Павел Прокимов (контрабас)

Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта).

Место и время

Обращаем ваше внимание на место проведения: зал Мемориального Музея А.Н. Скрябина. Адрес: Москва, Большой Николопесковский переулок, 11. Вход по билетам начинается с 18:30.

Купить билет на концерт

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 октября
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
19:00 от 600 ₽

