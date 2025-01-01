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Советская эстетика: Sinteza Orchestra
Киноафиша Советская эстетика: Sinteza Orchestra

Советская эстетика: Sinteza Orchestra

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О концерте/спектакле

Музыкально-световое шоу «Советская эстетика»

Мы приглашаем вас погрузиться в атмосферу, наполненную любимыми мелодиями и захватывающими световыми эффектами. Музыкально-световое шоу «Советская эстетика» — это идеальное сочетание прошлого и настоящего. У вас будет возможность услышать знакомые мелодии по-новому и почувствовать дух эпохи, когда люди были проще, а любовь крепче.

Прикоснитесь к истории

Не упустите шанс прикоснуться к богатой истории и ощутить всю глубину советской культуры! Это уникальное шоу позволит вам вновь пережить незабываемые моменты из знаменитых советских фильмов, которые оставили след в сердцах миллионов зрителей.

Создайте атмосферу советского шика

Наденьте свое лучшее платье и создайте атмосферу советского шика вместе с нами! Мы ждем вас на вечере, который будет наполнен музыкой, светом и воспоминаниями о золотых годах советского кинематографа.

Не пропустите!

Этот вечер запомнится вам надолго. Приходите, и давайте вместе насладимся великолепием советской эстетики!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 18 ноября
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

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Неоклассика
Концерт при свечах. Великие саундтреки от Людовика Эйнауди до Marvel и другие
11 сентября в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 1800 ₽
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20 августа в 21:00 The Rock Bar
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