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Совершенство в миниатюре. Уникальная коллекция макета дома Нащокина — друга Пушкина
Киноафиша Совершенство в миниатюре. Уникальная коллекция макета дома Нащокина — друга Пушкина

Совершенство в миниатюре. Уникальная коллекция макета дома Нащокина — друга Пушкина

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О выставке

Выставка к 220-летию со дня рождения П. В. Нащокина в Пушкинском музее

Пушкинский музей рад представить выставку, посвященную 220-летию со дня рождения П. В. Нащокина. На этой уникальной выставке зрители смогут увидеть нащокинский домик, который на протяжении многих лет является одним из самых выдающихся экспонатов музея.

Впервые в экспозиции представлены предметы, долгое время хранившиеся в фондах. Нащокинский домик представляет собой мир миниатюров, где каждый элемент — от бронзовых и деревянных фигурок до фарфоровых изделий — выполнен в 1/5 натуральной величины. Эти предметы были заказаны у известных мастеров своего времени. Так, мебель была изготовлена в мастерской братьев Гамбс, а фарфоровый сервиз — на заводе А. Попова.

Творческое наследие Нащокина

Каждая деталь домика поражает своим мастерством: например, из дорожного пистолета длиной всего 4,4 см можно стрелять, в самоварчике кипятить воду, а в подсвечниках зажигать свечи. Даже вязальные спицы могут превращаться в музыкальные инструменты! Это точная копия дома Нащокиных в Москве, который был местом, где часто останавливался А. С. Пушкин.

П. В. Нащокин был настоящим ценителем искусства и литературы. Среди его знакомых были известные поэты Вяземский и Баратынский, актер Щепкин, а также художник К. Брюллов. В его доме Гоголь читает главы из "Мертвых душ", а художник Соколов временно останавливается на жилье.

Ода маленькому домику

Создание "Маленького домика" Нащокина длилось несколько лет, и лучшие русские и иностранные мастера в миниатюре постарались запечатлеть обстановку дома, где неоднократно бывал сам А. С. Пушкин. Поэт, восхищенный этой задумкой, писал своей жене Наталье Николаевне: "Домик Нащокина доведен до совершенства — недостает только живых человечиков…".

Посетите выставку и прикоснитесь к истории, которая продолжает вдохновлять зрителей и исследователей искусства на протяжении многих поколений!

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16 августа воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
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09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
18 августа вторник
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19 августа среда
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20 августа четверг
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21 августа пятница
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22 августа суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
23 августа воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
24 августа понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
25 августа вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
26 августа среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
27 августа четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
28 августа пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
29 августа суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
30 августа воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
31 августа понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
1 августа воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
2 августа понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
3 августа вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
4 августа среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
5 августа четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
6 августа пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
7 августа суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
8 августа воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
9 августа понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
10 августа вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
11 августа среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
12 августа четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
13 августа пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
14 августа суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
15 августа воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
16 августа понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
17 августа вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
18 августа среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
19 августа четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
20 августа пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
21 августа суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
22 августа воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
23 августа понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
24 августа вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
25 августа среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
26 августа четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
27 августа пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
28 августа суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
29 августа воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
30 августа понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
31 августа вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
1 августа вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
2 августа среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
3 августа четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
4 августа пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
5 августа суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
6 августа воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
7 августа понедельник
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Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
8 августа вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
9 августа среда
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Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
10 августа четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
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Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
12 августа суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
13 августа воскресенье
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14 августа понедельник
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Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
3 сентября четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
4 сентября пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
5 сентября суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
6 сентября воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
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09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
8 сентября вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
9 сентября среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
10 сентября четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
11 сентября пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
12 сентября суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
13 сентября воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
14 сентября понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
15 сентября вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
16 сентября среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
17 сентября четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
18 сентября пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
19 сентября суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
20 сентября воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
21 сентября понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
22 сентября вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
23 сентября среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
24 сентября четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
25 сентября пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
26 сентября суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
27 сентября воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
28 сентября понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
29 сентября вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
30 сентября среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
1 сентября среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
2 сентября четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
3 сентября пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
4 сентября суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
5 сентября воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
6 сентября понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
7 сентября вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
8 сентября среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
9 сентября четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
10 сентября пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
11 сентября суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
12 сентября воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
13 сентября понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
14 сентября вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
15 сентября среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
16 сентября четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
17 сентября пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
18 сентября суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
19 сентября воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
20 сентября понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
21 сентября вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
22 сентября среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
23 сентября четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
24 сентября пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
25 сентября суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
26 сентября воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
27 сентября понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
28 сентября вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
29 сентября среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
30 сентября четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
1 октября четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
2 октября пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
3 октября суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
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09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
5 октября понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
6 октября вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
7 октября среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
8 октября четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
9 октября пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
10 октября суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
11 октября воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
12 октября понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
13 октября вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
14 октября среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
15 октября четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
16 октября пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
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Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
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Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
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Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
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Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
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Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
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Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
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Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
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Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
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Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
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Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
16 октября суббота
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Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
17 октября воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
18 октября понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
19 октября вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
20 октября среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
21 октября четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
22 октября пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
23 октября суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
24 октября воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
25 октября понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
26 октября вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
27 октября среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
28 октября четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
29 октября пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
30 октября суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
31 октября воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
1 ноября воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
2 ноября понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
3 ноября вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
4 ноября среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
5 ноября четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
6 ноября пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
7 ноября суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
8 ноября воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
9 ноября понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
10 ноября вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
11 ноября среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
12 ноября четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
13 ноября пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
14 ноября суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
15 ноября воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
16 ноября понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
17 ноября вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
18 ноября среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
19 ноября четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
20 ноября пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
21 ноября суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
22 ноября воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
23 ноября понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
24 ноября вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
25 ноября среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
26 ноября четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
27 ноября пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
28 ноября суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
29 ноября воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
30 ноября понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
1 ноября понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
2 ноября вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
3 ноября среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
4 ноября четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
5 ноября пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
6 ноября суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
7 ноября воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
8 ноября понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
9 ноября вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
10 ноября среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
11 ноября четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
12 ноября пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
13 ноября суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
14 ноября воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
15 ноября понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
16 ноября вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
17 ноября среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
18 ноября четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
19 ноября пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
20 ноября суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
21 ноября воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
22 ноября понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
23 ноября вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
24 ноября среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
25 ноября четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
26 ноября пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
27 ноября суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
28 ноября воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
29 ноября понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
30 ноября вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
1 декабря вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
2 декабря среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
3 декабря четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
4 декабря пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
5 декабря суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
6 декабря воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
7 декабря понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
8 декабря вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
9 декабря среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
10 декабря четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
11 декабря пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
12 декабря суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
13 декабря воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
14 декабря понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
15 декабря вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
16 декабря среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
17 декабря четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
18 декабря пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
19 декабря суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
20 декабря воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
21 декабря понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
22 декабря вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
23 декабря среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
24 декабря четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
25 декабря пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
26 декабря суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
27 декабря воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
28 декабря понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
29 декабря вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
30 декабря среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
31 декабря четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
1 декабря среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
2 декабря четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
3 декабря пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
4 декабря суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
5 декабря воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
6 декабря понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
7 декабря вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
8 декабря среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
9 декабря четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
10 декабря пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
11 декабря суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
12 декабря воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
13 декабря понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
14 декабря вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
15 декабря среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
16 декабря четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
17 декабря пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
18 декабря суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
19 декабря воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
20 декабря понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
21 декабря вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
22 декабря среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
23 декабря четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
24 декабря пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
25 декабря суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
26 декабря воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
27 декабря понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
28 декабря вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
29 декабря среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
30 декабря четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
31 декабря пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
1 января пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
2 января суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
3 января воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
4 января понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
5 января вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
6 января среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
7 января четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
8 января пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
9 января суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
10 января воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
11 января понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
12 января вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
13 января среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
14 января четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
15 января пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
16 января суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
17 января воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
18 января понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
19 января вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
20 января среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
21 января четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
22 января пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
23 января суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
24 января воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
25 января понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
26 января вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
27 января среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
28 января четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
29 января пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
30 января суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
31 января воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
1 января суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
2 января воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
3 января понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
4 января вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
5 января среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
6 января четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
7 января пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
8 января суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
9 января воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
10 января понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
11 января вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
12 января среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
13 января четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
14 января пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
15 января суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
16 января воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
17 января понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
18 января вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
19 января среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
20 января четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
21 января пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
22 января суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
23 января воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
24 января понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
25 января вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
26 января среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
27 января четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
28 января пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
29 января суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
30 января воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
31 января понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
1 февраля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
2 февраля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
3 февраля среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
4 февраля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
5 февраля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
6 февраля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
7 февраля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
8 февраля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
9 февраля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
10 февраля среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
11 февраля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
12 февраля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
13 февраля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
14 февраля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
15 февраля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
16 февраля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
17 февраля среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
18 февраля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
19 февраля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
20 февраля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
21 февраля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
22 февраля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
23 февраля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
24 февраля среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
25 февраля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
26 февраля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
27 февраля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
28 февраля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
1 февраля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
2 февраля среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
3 февраля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
4 февраля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
5 февраля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
6 февраля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
7 февраля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
8 февраля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
9 февраля среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
10 февраля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
11 февраля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
12 февраля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
13 февраля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
14 февраля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
15 февраля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
16 февраля среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
17 февраля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
18 февраля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
19 февраля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
20 февраля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
21 февраля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
22 февраля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
23 февраля среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
24 февраля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
25 февраля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
26 февраля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
27 февраля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
28 февраля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
29 февраля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
1 марта понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
2 марта вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
3 марта среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
4 марта четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
5 марта пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
6 марта суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
7 марта воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
8 марта понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
9 марта вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
10 марта среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
11 марта четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
12 марта пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
13 марта суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
14 марта воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
15 марта понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
16 марта вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
17 марта среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
18 марта четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
19 марта пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
20 марта суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
21 марта воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
22 марта понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
23 марта вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
24 марта среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
25 марта четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
26 марта пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
27 марта суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
28 марта воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
29 марта понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
30 марта вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
31 марта среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
1 марта среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
2 марта четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
3 марта пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
4 марта суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
5 марта воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
6 марта понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
7 марта вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
8 марта среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
9 марта четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
10 марта пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
11 марта суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
12 марта воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
13 марта понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
14 марта вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
15 марта среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
16 марта четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
17 марта пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
18 марта суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
19 марта воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
20 марта понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
21 марта вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
22 марта среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
23 марта четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
24 марта пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
25 марта суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
26 марта воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
27 марта понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
28 марта вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
29 марта среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
30 марта четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
31 марта пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
1 апреля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
2 апреля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
3 апреля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
4 апреля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
5 апреля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
6 апреля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
7 апреля среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
8 апреля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
9 апреля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
10 апреля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
11 апреля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
12 апреля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
13 апреля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
14 апреля среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
15 апреля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
16 апреля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
17 апреля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
18 апреля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
19 апреля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
20 апреля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
21 апреля среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
22 апреля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
23 апреля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
24 апреля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
25 апреля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
26 апреля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
27 апреля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
28 апреля среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
29 апреля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
30 апреля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
1 апреля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
2 апреля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
3 апреля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
4 апреля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
5 апреля среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
6 апреля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
7 апреля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
8 апреля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
9 апреля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
10 апреля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
11 апреля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
12 апреля среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
13 апреля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
14 апреля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
15 апреля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
16 апреля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
17 апреля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
18 апреля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
19 апреля среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
20 апреля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
21 апреля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
22 апреля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
23 апреля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
24 апреля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
25 апреля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
26 апреля среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
27 апреля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
28 апреля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
29 апреля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
30 апреля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
1 мая суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
2 мая воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
3 мая понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
4 мая вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
5 мая среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
6 мая четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
7 мая пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
8 мая суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
9 мая воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
10 мая понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
11 мая вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
12 мая среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
13 мая четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
14 мая пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
15 мая суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
16 мая воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
17 мая понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
18 мая вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
19 мая среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
20 мая четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
21 мая пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
22 мая суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
23 мая воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
24 мая понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
25 мая вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
26 мая среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
27 мая четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
28 мая пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
29 мая суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
30 мая воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
31 мая понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
1 мая понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
2 мая вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
3 мая среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
4 мая четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
5 мая пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
6 мая суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
7 мая воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
8 мая понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
9 мая вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
10 мая среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
11 мая четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
12 мая пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
13 мая суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
14 мая воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
15 мая понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
16 мая вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
17 мая среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
18 мая четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
19 мая пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
20 мая суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
21 мая воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
22 мая понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
23 мая вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
24 мая среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
25 мая четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
26 мая пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
27 мая суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
28 мая воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
29 мая понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
30 мая вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
31 мая среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
1 июня вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
2 июня среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
3 июня четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
4 июня пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
5 июня суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
6 июня воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
7 июня понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
8 июня вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
9 июня среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
10 июня четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
11 июня пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
12 июня суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
13 июня воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
14 июня понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
15 июня вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
16 июня среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
17 июня четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
18 июня пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
19 июня суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
20 июня воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
21 июня понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
22 июня вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
23 июня среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
24 июня четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
25 июня пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
26 июня суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
27 июня воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
28 июня понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
29 июня вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
30 июня среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
1 июня четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
2 июня пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
3 июня суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
4 июня воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
5 июня понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
6 июня вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
7 июня среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
8 июня четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
9 июня пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
10 июня суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
11 июня воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
12 июня понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
13 июня вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
14 июня среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
15 июня четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
16 июня пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
17 июня суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
18 июня воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
19 июня понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
20 июня вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
21 июня среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
22 июня четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
23 июня пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
24 июня суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
25 июня воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
26 июня понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
27 июня вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
28 июня среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
29 июня четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
30 июня пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
1 июля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
2 июля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
3 июля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
4 июля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
5 июля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
6 июля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
7 июля среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
8 июля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
9 июля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
10 июля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
11 июля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
12 июля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
13 июля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
14 июля среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
15 июля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
16 июля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
17 июля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
18 июля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
19 июля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
20 июля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
21 июля среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
22 июля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
23 июля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
24 июля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
25 июля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
26 июля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
27 июля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
28 июля среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
29 июля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
30 июля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
31 июля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
1 июля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
2 июля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
3 июля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
4 июля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
5 июля среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
6 июля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
7 июля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
8 июля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
9 июля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
10 июля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
11 июля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
12 июля среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
13 июля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
14 июля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
15 июля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
16 июля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
17 июля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
18 июля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
19 июля среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
20 июля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
21 июля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
22 июля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
23 июля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
24 июля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
25 июля вторник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
26 июля среда
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
27 июля четверг
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
28 июля пятница
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
29 июля суббота
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
30 июля воскресенье
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
31 июля понедельник
09:00
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12

В ближайшие дни

Intervals Exhibition: Траектории интервалов
6+
Видео Новые медиа Современное искусство

Intervals Exhibition: Траектории интервалов

16 августа в 09:00 Севкабель Порт
от 900 ₽
Герой Великой Отечественной войны — Борис Капитонович Феофанов
0+
Исторические выставки

Герой Великой Отечественной войны — Борис Капитонович Феофанов

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