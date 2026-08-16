Выставка к 220-летию со дня рождения П. В. Нащокина в Пушкинском музее

Пушкинский музей рад представить выставку, посвященную 220-летию со дня рождения П. В. Нащокина. На этой уникальной выставке зрители смогут увидеть нащокинский домик, который на протяжении многих лет является одним из самых выдающихся экспонатов музея.

Впервые в экспозиции представлены предметы, долгое время хранившиеся в фондах. Нащокинский домик представляет собой мир миниатюров, где каждый элемент — от бронзовых и деревянных фигурок до фарфоровых изделий — выполнен в 1/5 натуральной величины. Эти предметы были заказаны у известных мастеров своего времени. Так, мебель была изготовлена в мастерской братьев Гамбс, а фарфоровый сервиз — на заводе А. Попова.

Творческое наследие Нащокина

Каждая деталь домика поражает своим мастерством: например, из дорожного пистолета длиной всего 4,4 см можно стрелять, в самоварчике кипятить воду, а в подсвечниках зажигать свечи. Даже вязальные спицы могут превращаться в музыкальные инструменты! Это точная копия дома Нащокиных в Москве, который был местом, где часто останавливался А. С. Пушкин.

П. В. Нащокин был настоящим ценителем искусства и литературы. Среди его знакомых были известные поэты Вяземский и Баратынский, актер Щепкин, а также художник К. Брюллов. В его доме Гоголь читает главы из "Мертвых душ", а художник Соколов временно останавливается на жилье.

Ода маленькому домику

Создание "Маленького домика" Нащокина длилось несколько лет, и лучшие русские и иностранные мастера в миниатюре постарались запечатлеть обстановку дома, где неоднократно бывал сам А. С. Пушкин. Поэт, восхищенный этой задумкой, писал своей жене Наталье Николаевне: "Домик Нащокина доведен до совершенства — недостает только живых человечиков…".

Посетите выставку и прикоснитесь к истории, которая продолжает вдохновлять зрителей и исследователей искусства на протяжении многих поколений!