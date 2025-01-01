Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 1000₽
Киноафиша Совершенство барокко

Совершенство барокко

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
МССМШ им. Гнесиных Москва, Знаменка, 12/2, стр. 3
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

0+
Фолк
"Кто сказал дзинь?" Блестящие герои оркестра - медные духовые
26 октября в 13:00 Концертный зал «Зарядье»
Билеты
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
14 августа в 19:15 Руки вверх!
от 990 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
12 августа в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше