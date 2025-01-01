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Совершенно невероятное событие (Женитьба в 2‑х действиях)
Билеты от 2000₽
Киноафиша Совершенно невероятное событие (Женитьба в 2‑х действиях)

Спектакль Совершенно невероятное событие (Женитьба в 2‑х действиях)

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 12+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Гоголевская комедия: все наоборот

Тема гоголевской комедии, на первый взгляд, кажется самой традиционной — сватовство и женитьба, подразумевающие плутовство, неразбериху и неизменную свадьбу в финале. Однако пьеса Гоголя далеко от традиции: все в ней перевёрнуто, все наоборот. Простая житейская история сватовства оборачивается абсурдной буффонадой, карнавальной ситуацией с женихами и жребием, который тянет невеста.

Возможные изменения в составе актеров

  • Женихи:

    • Подколёсин, служащий, надворный советник — Иван Вакуленко
    • Яичница, экзекутор — Алексей Колубков
    • Василий Фирсов
    • Анучкин, отставной пехотный офицер — Томас Моцкус
    • Жевакин, бывший моряк — Степан Пьянков
    • Стариков, купец, гостинодворец — Виталий Метлин

  • А также:

    • Кочкарёв, друг Подколёсина — Юрий Буторин
    • Степан, слуга Подколёсина — Борис Яновский
    • Фёкла Ивановна, сваха — Мадлен Джабраилова
    • Агафья Тихоновна Купердягина, купеческая дочь, невеста — Ольга Бодрова
    • Арина Пантелеймоновна Купердягина, её тётка — Елизавета Бойко
    • Дуняшка, девочка в доме Купердягиных — Екатерина Новокрещенова
    • Александра Кесельман
Режиссер
Юрий Буторин
В ролях
Мадлен Джабраилова
Мадлен Джабраилова
Екатерина Новокрещенова
Томас Моцкус
Томас Моцкус
Алексей Колубков
Алексей Колубков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
19:00 от 2000 ₽

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