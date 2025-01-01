Спектакль Совершенно невероятное событие (Женитьба в 2‑х действиях)

Гоголевская комедия: все наоборот
Тема гоголевской комедии, на первый взгляд, кажется самой традиционной — сватовство и женитьба, подразумевающие плутовство, неразбериху и неизменную свадьбу в финале. Однако пьеса Гоголя далеко от традиции: все в ней перевёрнуто, все наоборот. Простая житейская история сватовства оборачивается абсурдной буффонадой, карнавальной ситуацией с женихами и жребием, который тянет невеста.
Возможные изменения в составе актеров
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Женихи:
- Подколёсин, служащий, надворный советник — Иван Вакуленко
- Яичница, экзекутор — Алексей Колубков
- Василий Фирсов
- Анучкин, отставной пехотный офицер — Томас Моцкус
- Жевакин, бывший моряк — Степан Пьянков
- Стариков, купец, гостинодворец — Виталий Метлин
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А также:
- Кочкарёв, друг Подколёсина — Юрий Буторин
- Степан, слуга Подколёсина — Борис Яновский
- Фёкла Ивановна, сваха — Мадлен Джабраилова
- Агафья Тихоновна Купердягина, купеческая дочь, невеста — Ольга Бодрова
- Арина Пантелеймоновна Купердягина, её тётка — Елизавета Бойко
- Дуняшка, девочка в доме Купердягиных — Екатерина Новокрещенова
- Александра Кесельман