Спектакль Совершенно невероятное событие (Женитьба в 2‑х действиях)

Гоголевская комедия: все наоборот

Тема гоголевской комедии, на первый взгляд, кажется самой традиционной — сватовство и женитьба, подразумевающие плутовство, неразбериху и неизменную свадьбу в финале. Однако пьеса Гоголя далеко от традиции: все в ней перевёрнуто, все наоборот. Простая житейская история сватовства оборачивается абсурдной буффонадой, карнавальной ситуацией с женихами и жребием, который тянет невеста.

Возможные изменения в составе актеров