12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новогодний мини-тур группы Сова

Грядущий декабрь вновь зазвучит гимнами любви и молодости! Группа Сова отправляется в новогодний мини-тур, который обещает стать настоящим праздником для всех поклонников их творчества.

Романтика и ностальгия

На концертах зрителей ждут романтичные голоса, танцевальные ритмы и ностальгические мелодии. Музыка группы Сова перенесет вас на школьные дискотеки минувшего столетия, вызывая яркие воспоминания и свежие эмоции.

Новые песни и любимые шлягеры

На каждом концерте прозвучат как новые песни коллектива, так и уже полюбившиеся хиты. Это отличная возможность насладиться творчеством любимой группы в уютной атмосфере новогоднего праздника.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! До встречи на концертах!

Купить билет на концерт Сова

Декабрь
10 декабря среда
20:00
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
от 2000 ₽
12 декабря пятница
20:00
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
от 2000 ₽
15 декабря понедельник
20:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 2000 ₽

