Southern Jazz Community
Киноафиша Southern Jazz Community

Southern Jazz Community

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джаз сегодняшнего дня: Осторожно, на сцену выходит SJC!

Скоро в ESSE соберётся яркий и самобытный коллектив музыкантов из Ростова-на-Дону и Краснодара. Они готовы представить зажигательный концерт авторской музыки и оригинальных джазовых композиций.

Уникальное музыкальное видение

Участники коллектива SJC – это профессиональные музыканты, авторы-исполнители и лауреаты всероссийских и международных конкурсов. В этой вечер программе зрители услышат захватывающую авторскую музыку, популярные композиции и множество современных джазовых произведений.

Состав и исполнители

Важными фигурами концерта станут:

  • Армен Амбарцумян – альт-саксофон
  • Константин Соколовский – гитара
  • Мария Кабальските – вокал, рояль, клавиши
  • Даниил Умрихин – бас-гитара
  • Максим Кабальскис – барабаны

Не упустите возможность!

Приходите на концерт и погрузитесь в мир современного джаза! Уникальные композиции и профессиональные исполнители сделают этот вечер незабываемым.

В других городах

Ростов-на-Дону, 12 сентября
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
22:00 от 1000 ₽

