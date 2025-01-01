Southern Jazz Community

Джаз сегодняшнего дня: Осторожно, на сцену выходит SJC!

Скоро в ESSE соберётся яркий и самобытный коллектив музыкантов из Ростова-на-Дону и Краснодара. Они готовы представить зажигательный концерт авторской музыки и оригинальных джазовых композиций.

Уникальное музыкальное видение

Участники коллектива SJC – это профессиональные музыканты, авторы-исполнители и лауреаты всероссийских и международных конкурсов. В этой вечер программе зрители услышат захватывающую авторскую музыку, популярные композиции и множество современных джазовых произведений.

Состав и исполнители

Важными фигурами концерта станут:

Армен Амбарцумян – альт-саксофон

– альт-саксофон Константин Соколовский – гитара

– гитара Мария Кабальските – вокал, рояль, клавиши

– вокал, рояль, клавиши Даниил Умрихин – бас-гитара

– бас-гитара Максим Кабальскис – барабаны

Не упустите возможность!

Приходите на концерт и погрузитесь в мир современного джаза! Уникальные композиции и профессиональные исполнители сделают этот вечер незабываемым.