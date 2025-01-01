Southern Jazz Community

Скоро в ESSE соберётся яркий и самобытный коллектив музыкантов из Ростова-на-Дону и Краснодара. Они готовы представить зажигательный концерт авторской музыки и оригинальных джазовых композиций.
Участники коллектива SJC – это профессиональные музыканты, авторы-исполнители и лауреаты всероссийских и международных конкурсов. В этой вечер программе зрители услышат захватывающую авторскую музыку, популярные композиции и множество современных джазовых произведений.
Важными фигурами концерта станут:
Приходите на концерт и погрузитесь в мир современного джаза! Уникальные композиции и профессиональные исполнители сделают этот вечер незабываемым.