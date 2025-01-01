Southern Jazz Community

Джаз сегодняшнего дня: Осторожно, на сцену выходит SJC!

Уже совсем скоро яркий и самобытный коллектив музыкантов из Ростова-на-Дону и Краснодара соберётся в ESSE, чтобы подарить зрителям зажигательный концерт авторской музыки и оригинальных джазовых композиций.

Уникальное музыкальное видение

Участники коллектива — профессиональные музыканты, авторы-исполнители, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. В этот вечер они презентуют публике свое уникальное музыкальное видение, которое включает в себя авторские произведения, популярные композиции и много современного джаза!

Состав коллектива

Армен Амбарцумян — альт-саксофон

— альт-саксофон Константин Соколовский — гитара

— гитара Мария Кабальските — вокал, рояль, клавиши

— вокал, рояль, клавиши Даниил Умрихин — бас-гитара

— бас-гитара Максим Кабальскис — барабаны

Не пропустите!

Это событие станет настоящим праздником для любителей джаза. Погружение в мир музыки, эмоций и талантов — вот что ждет вас на концерте SJC. Откройте для себя новые грани джазового звучания в исполнении этого выдающегося коллектива!