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Southern Jazz Community
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Southern Jazz Community

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джаз сегодняшнего дня: Осторожно, на сцену выходит SJC!

Уже совсем скоро яркий и самобытный коллектив музыкантов из Ростова-на-Дону и Краснодара соберётся в ESSE, чтобы подарить зрителям зажигательный концерт авторской музыки и оригинальных джазовых композиций.

Уникальное музыкальное видение

Участники коллектива — профессиональные музыканты, авторы-исполнители, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. В этот вечер они презентуют публике свое уникальное музыкальное видение, которое включает в себя авторские произведения, популярные композиции и много современного джаза!

Состав коллектива

  • Армен Амбарцумян — альт-саксофон
  • Константин Соколовский — гитара
  • Мария Кабальските — вокал, рояль, клавиши
  • Даниил Умрихин — бас-гитара
  • Максим Кабальскис — барабаны

Не пропустите!

Это событие станет настоящим праздником для любителей джаза. Погружение в мир музыки, эмоций и талантов — вот что ждет вас на концерте SJC. Откройте для себя новые грани джазового звучания в исполнении этого выдающегося коллектива!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 3 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 1400 ₽

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