Музыка свободы и любви: Концерт South Winds Band

Приглашаем вас на незабываемый вечер джазовой музыки с участием South Winds Band — яркого квинтета из Ростова-на-Дону. Этот талантливый коллектив исполняет как инструментальный, так и вокальный джаз, а также авторскую разностилевую музыку, объединяющую различные эпохи и культурные концепции.

О музыкантах

Участники ансамбля — профессиональные музыканты с уникальным стилем. Среди них:

Мария Кабальските — вокал и рояль

— вокал и рояль Александр Бобров — альт- и тенор-саксофоны

— альт- и тенор-саксофоны Юлия Каверина — электрогитара

— электрогитара Даниил Умрихин — бас-гитара

— бас-гитара Максим Кабальскис — барабаны

Достижения

South Winds Band — лауреаты международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. За свою карьеру они успели записать множество студийных альбомов и выступить на лучших джазовых площадках страны.

Будущее коллектива

В данный момент квинтет активно работает над созданием своего дебютного альбома авторского джаза. Это обещает быть настоящим событием для всех любителей качественной музыки!

Не упустите возможность насладиться живым исполнением талантливых музыкантов. Ждем вас на концерте!