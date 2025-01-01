South Funk

Погружение в мир музыки: концерт "Фанк, Соул и R&B"

Приглашаем вас на незабываемый концерт, где звучат известные композиции в жанрах funk, soul, R&B и gospel! Вас ожидает яркое музыкальное путешествие с участием как западных, так и отечественных исполнителей.

Известные имена на одной сцене

Концерт порадует поклонников таких легенд, как Michael Jackson, Stevie Wonder, Bruno Mars и Whitney Houston. Также вы услышите любимые хиты от Ирины Отиевой, Леонида Агутина и группы Веселые Ребята.

Музыкальный состав

На сцене выступят:

Алина Манукян - вокал

- вокал Сергей Проворов - гитара

- гитара Виктор Иценков - клавишные

- клавишные Рита Иванкова - бас

- бас Павел Задерин - ударные

Зачем стоит прийти?

Этот концерт - отличная возможность насладиться живым исполнением классических треков, поддерживать атмосферу дружбы и веселья. В программе предусмотрены как любимые всеми хиты, так и неожиданные музыкальные находки. Не упустите шанс стать частью этого грандиозного музыкального события!