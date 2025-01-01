South Funk

Приглашаем вас на уникальный концерт, который подарит незабываемые эмоции и погрузит в атмосферу лучших музыкальных жанров. В программе представлены известные песни в стилях funk, soul, R&B и gospel на английском и русском языках.
Вы услышите популярные композиции таких легендарных исполнителей, как:
Кроме того, в исполнении наших музыкантов прозвучат хиты от Jemiroquai, Alabama Shakes, Snarky Puppy, Childish Gambino, George Benson и Marvin Gaye.
На сцене вас будут радовать:
Этот концерт - отличная возможность окунуться в мир музыки, который объединяет поколения. Мы ждем вас на нашем выступлении, чтобы вместе насладиться великолепной атмосферой и живым исполнением!