South Funk

Музыкальный спектакль: Погружение в мир funk и soul в клубе Эссе

Приглашаем вас на уникальный концерт, который подарит незабываемые эмоции и погрузит в атмосферу лучших музыкальных жанров. В программе представлены известные песни в стилях funk, soul, R&B и gospel на английском и русском языках.

Звезды на сцене

Вы услышите популярные композиции таких легендарных исполнителей, как:

Michael Jackson

Stevie Wonder

Chaka Khan

Bruno Mars

Aretha Franklin

Ирина Отиева

Леонид Агутин

Веселые Ребята

Кроме того, в исполнении наших музыкантов прозвучат хиты от Jemiroquai, Alabama Shakes, Snarky Puppy, Childish Gambino, George Benson и Marvin Gaye.

Состав исполнителей

На сцене вас будут радовать:

Алина Манукян - вокал

- вокал Сергей Проворов - гитара

- гитара Виктор Иценков - клавишные

- клавишные Рита Иванкова - бас

- бас Павел Задерин - ударные

Не упустите возможность!

Этот концерт - отличная возможность окунуться в мир музыки, который объединяет поколения. Мы ждем вас на нашем выступлении, чтобы вместе насладиться великолепной атмосферой и живым исполнением!