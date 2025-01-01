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South Funk
Киноафиша South Funk

South Funk

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль: Погружение в мир funk и soul в клубе Эссе

Приглашаем вас на уникальный концерт, который подарит незабываемые эмоции и погрузит в атмосферу лучших музыкальных жанров. В программе представлены известные песни в стилях funk, soul, R&B и gospel на английском и русском языках.

Звезды на сцене

Вы услышите популярные композиции таких легендарных исполнителей, как:

  • Michael Jackson
  • Stevie Wonder
  • Chaka Khan
  • Bruno Mars
  • Aretha Franklin
  • Ирина Отиева
  • Леонид Агутин
  • Веселые Ребята

Кроме того, в исполнении наших музыкантов прозвучат хиты от Jemiroquai, Alabama Shakes, Snarky Puppy, Childish Gambino, George Benson и Marvin Gaye.

Состав исполнителей

На сцене вас будут радовать:

  • Алина Манукян - вокал
  • Сергей Проворов - гитара
  • Виктор Иценков - клавишные
  • Рита Иванкова - бас
  • Павел Задерин - ударные

Не упустите возможность!

Этот концерт - отличная возможность окунуться в мир музыки, который объединяет поколения. Мы ждем вас на нашем выступлении, чтобы вместе насладиться великолепной атмосферой и живым исполнением!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 1 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
22:00 от 1000 ₽

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