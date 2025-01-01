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Soul Night
Киноафиша Soul Night

Soul Night

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Soul Night: Соул Концерт в Клубе Cult, Пермь

Приглашаем вас на незабываемую вечернюю программу «Soul Night», которая состоится в клубе Cult в Перми. Этот соул концерт обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и живых выступлений.

Что вас ждет

На сцене выступят известные исполнители и талантливые музыканты, которые перенесут вас в мир соул-музыки. Гостям будет предложена программа с самыми известными хитами в жанре соул, а также оригинальными композициями.

Интересные факты

Соул — это не просто музыкальный стиль, это целая культура, которая объединяет элементы ритм-энд-блюза, госпела и джаза. Зрители смогут ощутить всю силу и глубину эмоций, которые передаются через эту музыку.

Билеты

Билеты можно приобрести через официальный сайт клуба Cult или в кассе клуба. Рекомендуем забронировать места заранее, так как количество билетов ограничено.

Не упустите возможность погрузиться в мир соул-музыки и провести вечер в компании единомышленников!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 24 июля
Cult Пермь, Сибирская, 8
20:30 от 600 ₽

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