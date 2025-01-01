Концерт Константина Маминова: Джаз в стиле Soul Jazz

Лидер концерта Константин Маминов - выдающийся исполнитель на альт-, тенор- и сопрано-саксофонах. Он является солистом многих ансамблей и оркестров, среди которых стоит выделить оркестр "Саксофоны Санкт-Петербурга" под руководством Г.Л. Гольштейна. Маминов зарекомендовал себя как яркий и универсальный музыкант, свободно владеющий различными стилями джаза и современной музыки.

Программа концерта

На концерте Константина Маминова зрители смогут насладиться джазовыми стандартами и оригинальными композициями, исполненными в стиле Soul Jazz. Этот жанр укоренился в блюзовой традиции и акцентирует внимание на электрическом органе, который займет центральное место в музыкальной программе.

Состав ансамбля

В составе ансамбля, который поддержит Константина Маминова, выступают:

Андрей Зимовец - Хаммонд-орган

Ильдар Казаханов - гитара

Алексей Шихов - ударные

Не упустите возможность насладиться живым исполнением джаза и уникальным звучанием электрического органа. Концерт обещает быть незабываемым!