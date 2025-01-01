Соул Дивы. HighTime Orchestra

Незабываемый концерт в Павильоне №14 «Азербайджан» на ВДНХ

Приглашаем вас насладиться легендарными хитами мировых звёзд в тропической оранжерее ВДНХ! В уникальной атмосфере, окружённой пальмами, выступит популярный HighTime orchestra.

Знаменитые хиты в одном концерте

В программе концерта прозвучат самые любимые и пронзительные мелодии, которые пробуждают светлые и яркие эмоции у слушателей всех возрастов. Вы услышите:

«I Will Always Love You» — Уитни Хьюстон

«My Heart Will Go On» — Селин Дион

«Skyfall» — Адель

«Simply the Best» — Тина Тёрнер

Уникальная атмосфера

Концерт будет проходить в волшебной обстановке оранжереи, что создаст особую романтическую атмосферу. Это идеальное место для того, чтобы провести вечер в окружении музыки и природы.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Приходите и насладитесь волшебством мелодий вместе с нами!