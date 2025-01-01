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Соул Дивы. HighTime Orchestra
Билеты от 1750₽
Киноафиша Соул Дивы. HighTime Orchestra

Соул Дивы. HighTime Orchestra

6+
Возраст 6+
Билеты от 1750₽

О концерте/спектакле

Незабываемый концерт в Павильоне №14 «Азербайджан» на ВДНХ

Приглашаем вас насладиться легендарными хитами мировых звёзд в тропической оранжерее ВДНХ! В уникальной атмосфере, окружённой пальмами, выступит популярный HighTime orchestra.

Знаменитые хиты в одном концерте

В программе концерта прозвучат самые любимые и пронзительные мелодии, которые пробуждают светлые и яркие эмоции у слушателей всех возрастов. Вы услышите:

  • «I Will Always Love You» — Уитни Хьюстон
  • «My Heart Will Go On» — Селин Дион
  • «Skyfall» — Адель
  • «Simply the Best» — Тина Тёрнер

Уникальная атмосфера

Концерт будет проходить в волшебной обстановке оранжереи, что создаст особую романтическую атмосферу. Это идеальное место для того, чтобы провести вечер в окружении музыки и природы.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Приходите и насладитесь волшебством мелодий вместе с нами!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Павильон №14 «Азербайджан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 14, ВДНХ
20:00 от 1750 ₽

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