Соул Дивы. HighTime Orchestra

Приглашаем вас насладиться легендарными хитами мировых звёзд в тропической оранжерее ВДНХ! В уникальной атмосфере, окружённой пальмами, выступит популярный HighTime orchestra.
В программе концерта прозвучат самые любимые и пронзительные мелодии, которые пробуждают светлые и яркие эмоции у слушателей всех возрастов. Вы услышите:
Концерт будет проходить в волшебной обстановке оранжереи, что создаст особую романтическую атмосферу. Это идеальное место для того, чтобы провести вечер в окружении музыки и природы.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Приходите и насладитесь волшебством мелодий вместе с нами!